北海道と本州を結ぶ船旅で、往路と復路の組み合わせを変えながら料金を抑えられる新しい割引プランが始まります！

津軽海峡フェリーの「海割シリーズ」に「ぐるっと海割」と「スーパー海割 室蘭〜青森航路」が加わり、2026年4月1日乗船分から通年販売となります。

予約は2026年3月2日9:00から始まり、春のドライブ旅行や周遊旅の計画に組み込みやすいタイミングです。

津軽海峡フェリー「ぐるっと海割＆スーパー海割 室蘭〜青森航路」

予約開始日：2026年3月2日 9:00乗船対象期間：2026年4月1日乗船分〜販売形態：通年販売対象等級：スタンダード限定予約方法：電話予約・WEB予約共通条件：事前予約・事前決済必須

津軽海峡フェリーは、北海道函館市に本社を置くフェリー会社です。

北海道と本州を結ぶ複数航路を運航し、マイカー移動と船旅を組み合わせた移動手段を提供しています。

2025年に期間限定で展開した「ぐるっと海割」は、期間中に約1,500台と約1,000名が利用した実績があります。

今回の通年化は、利用者の移動スタイルに合わせて往復ルートを選びたいというニーズに応える拡充です。

ぐるっと海割の料金設定と対象航路

対象航路：室蘭〜青森／函館〜青森／函館〜大間室蘭〜青森（片道）：普通車15,000円・軽自動車12,000円・大人2,500円・小人1,250円函館〜青森（片道）：普通車12,000円・軽自動車10,000円・大人1,500円・小人750円函館〜大間（片道）：普通車11,000円・軽自動車9,000円・大人1,500円・小人750円利用人数上限：ドライバー含め8名まで

ぐるっと海割は、北海道と本州を異なる2航路で往復する利用者向けの商品です。

同じルートを往復するだけでなく、行きと帰りで港を変えられるため、旅程の自由度が上がる構成です。

スタンダード限定で等級変更不可のため、価格重視で旅費を組み立てたい人に向いたプランとなっています。

車で道内・本州をつなげて巡る旅行では、移動ルートそのものを旅の体験に変えられる点も魅力です！

スーパー海割 室蘭〜青森航路の新規追加ポイント

新規対象航路：室蘭〜青森片道料金：普通車16,000円・軽自動車14,000円同乗者料金：大人2,500円・小人1,250円利用形態：片道・往復どちらも利用可利用人数上限：ドライバー含め8名まで

スーパー海割は、既存の人気割引商品に室蘭〜青森航路を加えた拡張版です。

販売台数は各便先着の数量限定なので、旅行日程が決まった段階で予約を確保する動きが重要になります。

6m未満の乗用車が対象となっており、普段のマイカー旅で使いやすい条件にそろえられています。

同一便の空席状況に左右されるため、繁忙期は往復をまとめて押さえる計画が組みやすさにつながります。

予約締切と当日手続きの実務ポイント

電話予約（コンビニ支払い）：乗船5日前までWEB予約（クレジットカード支払い）：乗船2日前までWEB予約（コンビニ支払い）：乗船5日前まで乗船当日手続き：出航40分前まで予約問い合わせ営業時間：9:00〜18:00

予約後は支払い期限内の決済完了が条件で、未決済のままでは割引適用になりません。

WEB予約は往復ともに予約取得が可能な場合のみ、ぐるっと海割として取り扱われる運用です。

当日は発券カウンター、スマートチェックイン、オンラインチェックインで手続きを進める流れです。

港での手続き時間を見込んで行動すると、車両積み込み前の移動も慌てず対応しやすくなります。

フェリー旅は移動と滞在をつなげて設計できるため、道内周遊や東北ドライブと相性のよい選択肢です。

今回の通年販売で、季節限定だった割引を年間計画に組み込みやすくなりました。

往復航路を変えてお得に旅できる通年プラン！

津軽海峡フェリー「ぐるっと海割＆スーパー海割 室蘭〜青森航路」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ぐるっと海割」と「スーパー海割 室蘭〜青森航路」の予約開始はいつですか？

2026年3月2日9:00から予約開始です。

Q. 通年販売の乗船対象はいつからですか？

2026年4月1日乗船分から通年で利用できます。

Q. ぐるっと海割はどの航路の組み合わせで使えますか？

室蘭〜青森、函館〜青森、函館〜大間の3航路を使い、北海道と本州を異なる2航路で往復する場合に利用できます。

