冷蔵庫の中を見たら、いつ買ったか分からない、しわしわになったニンジンを見つけたことはありませんか。実際に、SNS上では「ニンジンがしわしわになってきたけど、冬至まで保つかな」「ニンジンが全部しわしわの漬物みたいになってる」「冷蔵庫でニンジンがちょいしわしわになってた…」「ニンジンがしわしわになって葉っぱ伸びてた」「しわしわのニンジンを食べるのってやっぱまずいの？」といった声が多く上がっており、しわしわになったニンジンの扱いに困る人は多いようです。そこで、ニンジンがしわしわになってしまう原因や、しわしわになったニンジンのおすすめの調理方法について、管理栄養士の岸百合恵さんに聞きました。

Q.ずばり、しわしわになっているニンジンは栄養がほとんどない状態なのでしょうか。

岸さん「しわしわになってしまっても水分が抜けているだけで栄養素はほとんど変わらないので、見た目ほど心配いりません。変化しやすい栄養素としてビタミンCがありますが、そもそもニンジンはビタミンCが少なめなので、全体的な栄養素損失としては大きくありません」

Q.どのような保存方法だと、ニンジンがしわしわになってしまうのでしょうか。ニンジンを自宅で保存する際のNGな保存法について、教えてください。

岸さん「裸のまま置くと、野菜室であっても水分が蒸発してしまうため、しわしわになりやすいです。常温で保存していたり、切り口が出ている状態で冷蔵庫に入れていたりすると、水分の蒸発がより早く進みます。また、なかなか購入できませんが、葉付きのままのニンジンは、葉に水分と栄養分が吸い取られるため、葉は早めに切り落とした方がよいでしょう。しわしわにしないために、買った袋のまま放置したり、冷蔵庫で横倒しにして保存したりしないようにするのが大切です。乾燥や結露防止のために、買ったらすぐキッチンペーパーや新聞紙で包んでポリ袋に入れ、野菜室で立てて保存しましょう」

Q.SNSでは、「しわしわのニンジン食べるのってよくないの？」といった声もありますが、実際に冷蔵庫で保存しているニンジンがしわしわになってしまったら捨てるべきなのでしょうか。

岸さん「生で食べるには食感が悪く、甘みも弱く感じることが多いためおすすめはしませんが、食べられないわけではありません。しわしわになったニンジンは加熱に向いています。スープやポタージュにするとしわはほとんど感じませんし、煮物にするとだしを吸っておいしくなります。ただし、しわだけでなくカビや異臭、ぬめりが出るほど傷んでいるものは使用しないでください」

Q.しわしわのニンジンを復活させる方法はありますか。

岸さん「冷水を入れたボウルに30分から1時間ほどニンジンを浸すと、だいたい復活します。冷水に入れる前に先端を少し切ったり、ニンジンを浸したボウルごと冷蔵庫に入れたりすると効果がアップします。ただし、しわしわの程度が強いと完全には復活しません」