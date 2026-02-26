Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

アイリスオーヤマは「ラベルレス 富士山の天然水」（2L×9本）を14％オフの1,080円（税込）で販売しています。

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) Amazon ポチップ ポチップ

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの、すっきりと飲みやすい天然水だそう。安心でおいしく仕上げるため、ろ過や加熱殺菌を徹底しているといいます。ラベルレスのため、ゴミの量や分別の手間を減らせるのも便利です。

1本あたり120円になる計算で、日々の飲料水としてはもちろん、ローリングストックとしてもおすすめです。お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

ストックにも便利な2L天然水はAmazonタイムセールがお買い得！

