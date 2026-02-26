アオシマ、「頭文字D」よりプラモデル「秋山渉 AE86レビン 第25巻仕様」と「健二 RPS13 180SX」を7月に発売
【秋山渉 AE86レビン 第25巻仕様】 7月 発売予定 価格：3,520円 【健二 RPS13 180SX】 7月 発売予定 価格：4,840円
7月 発売予定
7月 発売予定
青島文化教材社は、プラモデル「秋山渉 AE86レビン 第25巻仕様」と「健二 RPS13 180SX」を7月に発売する。3月5日14時より予約受付を開始する。
本商品はマンガ「頭文字D」に登場する主人公、藤原拓海に敗北したあと、絶え間ない研鑽を重ねスーパーチャージャー仕様へと進化した秋山渉のハチロクレビンと拓海のアルバイト先に頻繁に訪れる秋名スピードスターズのメンバー、健二先輩の180SXを1/24スケールプラモデル化したもの。
「秋山渉 AE86レビン 第25巻仕様」はコミックス25巻で啓介のFDとバトルした姿が再現され、オイルクーラーやアルミホイール、ステアリングを新規金型で追加し、スパルタンな印象が特徴的なグリルレス仕様を再現している。
「健二 RPS13 180SX」は中期型をベースにマフラーやアルミホイール、中期型純正オプションのサイドシルプロテクターとフォグランプを新金型で再現している。
秋山渉 AE86レビン 第25巻仕様
7月 発売予定
価格：3,520円
健二 RPS13 180SX
7月 発売予定
価格：4,840円
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) February 26, 2026
／
1/24 頭文字D
No.21 秋山渉 AE86 レビン 第25 巻仕様
No.22 健二 RPS13 180SX
2026年7月発売予定！
＼
【受注予約開始】3/5(木)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/ScTe2Ob24z#アオシマ #プラモデル #頭文字D #AE86 #180SX pic.twitter.com/hmcVorGIYo
(C) しげの秀一／講談社