関節技の鬼 藤原喜明のプロレス人生（８）

（連載７：アントニオ猪木がパキスタンで油まみれの男と対戦 藤原喜明が振り返る猪木の強運＞＞）

プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。

そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第８回は、人生の師と仰ぐ「プロレスの神様」カール・ゴッチの指導について語った。



【ゴッチの関節技を見て「すごい！ この人は本物だ」】

アントニオ猪木の付き人を務め、モハメド・アリ戦など重要な試合ではスパーリングパートナーに抜擢されるなど、精鋭がそろった新日本プロレスのなかで藤原の実力は一目置かれる存在になっていた。その礎は道場で磨き続けた関節技の強さにあったが、その技術を習得する熱意に火をつけたのがカール・ゴッチだった。

「俺が思うに、プロレスの世界では、先輩も後輩も関係なくメインイベンターを務めて、全国どこに行っても客を集める人間はみんな天才だと思ってるよ。だけどな、そのなかでも俺が思う"天才のなかの天才"がふたりいるんだ。ひとりは猪木さん。そして、もうひとりがゴッチさん。あのふたりは別格だよ」

藤原がそれほどまでに敬愛するカール・ゴッチは、1924年８月３日にベルギーのアントワープで生まれた。レスリングに没頭し、48年のロンドン五輪に出場。その実力を引っ提げ、25歳でプロレスデビューした。

1961年４月に、日本プロレスの「第３回ワールドリーグ」で初来日。群を抜く実力とテクニックは、レスラーの間でも恐れられた。力道山亡きあとの68年には日本プロレスのコーチに就任し、猪木などにレスリングの技術を指導する。猪木は、ゴッチの真摯なプロレスへの姿勢に共鳴し、新日本プロレスの旗揚げ戦で対戦した。

猪木は日本プロレス時代と同じように、新日本の野毛道場でレスラーへのコーチを求めた。さらに、外国人レスラーの招聘を担当するなど、リング内外で団体を支える存在となった。「プロレスの神様」と称されるゴッチの技術に心酔したのが藤原だった。

「俺が新日本に入って、しばらくしてゴッチさんがコーチに来たんだ。その時、俺はヒザを痛めていて練習できなくてな。みんなの食事を作る"ちゃんこ番"だったんだよ。

それで、こっそり道場に行ってドアの隙間から練習をのぞいてたら、ゴッチさんに『のぞいているのは誰だ！ 男はそういうことをするもんじゃない。入れ！』と言われた。俺が『ヒザを痛めていて、できません』って答えたら、ゴッチさんは『わかった。じゃあ見てろ』って」

初めて見たゴッチのスパーリングは、それまで藤原が体験した内容とは違っていた。

「ゴッチさんは、手でも足でも関節技を極める角度について、『ここは何度に曲げると極まる』とか、ちゃんと理屈で教えてくれたんだよ。俺は工業高校の機械科で応用力学と機械工作を学んだ。だから、高校時代に学んだテコの原理とか、すべてが関節技に通じてな。ゴッチさんの教えを聞いて『なるほどな。すごい！ この人は本物だ』と感激したよ。関節技が面白いと思ったのはそれからだ。すべてはゴッチさんのおかげなんだ」

【ゴッチの自宅で指導を仰ぐも「来たのは間違いだった」】

以来、藤原は道場で関節技を磨き続け、その技術と強さは、新日本の最強伝説を支えるベースとなった。メインイベンターには抜擢されなかったが、「関節技の鬼」などと評され、レスラー仲間やファンにも確かな実力を認められる存在となった。

ゴッチが来日した時は指導を仰いだが、デビューから７年が経った30歳の時、米フロリダ州タンパにあるゴッチの自宅を初めて訪れた。

「30歳になった時に、猪木さんが『藤原、お前は一生懸命やっているから、何か褒美をやろう。何が欲しいんだ？』と言われたんだ。俺は『ゴッチさんのところに行かせてください』って即答したよ。猪木さんも『よし、行ってこい』って許可してくれてな。

うれしかったなぁ〜。試合には出ないし、ゴッチさんの家で練習するためにアメリカに行ったのに新日本は給料を払ってくれてな。それでタンパへ行ったんだ」

30歳での初渡米。タンパにあるゴッチの自宅で練習の日々が始まった。

「すぐに、『タンパに来たのは間違いだった』と思ったよ。なぜかって？ 練習が厳しいんだ（苦笑）。朝起きて、そこからノンストップで３、４時間やって、昼はランチで休むんだけど、そのあとは街にある柔道の道場に連れていかれて、畳の上で関節技を練習するんだ。

それで疲れ果てて、部屋に戻ったらバタンキューだよ。それをしばらく繰り返しているうちに、フッと気づいたんだ。ゴッチさんから関節技を教えられたはずなのに、部屋に戻った時には何をやったか覚えていないってことをな」

ゴッチから直接、関節技を学ぶための渡米だったはずが、過酷な練習のせいで頭は空っぽになってしまった。そこで藤原は、発想を転換した。

「『これじゃダメだ』と思ってな。次の日から、教えてもらったいろんな関節技のなかからふたつぐらいに絞って、練習中もその技をとことんやった。それで部屋に戻ってからも、『ここは120度に曲げて......』とか、ノートに絵を描いて覚えておくようにしたんだ」

【ゴッチからの教えを、独自の視点で研究】

幼いころから絵が得意だったことが奏功した。克明な関節技の絵をノートに描き留めていくと、そこから泉のように技のバリエーションが浮かんできたという。

「不思議なものでな。関節技って、極めるポイントがいくつかわかると、『もっといい方法で極められないか？』って考えるようになって、ドンドン広がっていくんだよ。ただ、ゴッチさんの道場で教えられたものをすべて復習するのには10年くらいかかったな」

ゴッチと毎日、スパーを重ねて気づいたことはそれだけではない。

「ゴッチさんって、けた違いに力が強いんだ。技を極める時のバランスとして、『力は２５パーセント。テクニックが75パーセント』と教えてくれたけど、そもそものパワーが 違うんだ。それに気づいてからは、『腕力で劣る俺たち日本人でもうまく極められるもっといい方法はないか』とずっと考えるようになってな。腕や足の角度とかをより研究するようになったよ」

ゴッチ道場での練習が４カ月ほど続いた時、藤原は秘伝のノートをゴッチに見せた。

「俺が『実は、こんなものを描いていたんです』ってゴッチさんに見せたら、顔色がサッと変わってな。次の日から何も教えてくれなくなったよ（笑）。もしかしたら、自分の技術をすべて俺に盗まれると思ったのかもな。すべての技を盗むなんてことはできないんだけどな」

ゴッチ道場での修業を終えた７年後。1986年５月に関節技の全容を記した著書『藤原喜明のスーパー・テクニック：最強の関節技全公開』（講談社刊）を上梓した。

「発売する時にゴッチさんにあいさつに行って、『ゴッチさんのテクニックを盗んで本にしてしまいました。すみません』って謝ったんだ。そうしたらゴッチさんは、『いいんだよ。これは"藤原スタイル"だ。俺の言ったとおりにやっているうちは半人前。腕の長さ、筋力、体のやわらかさも人によって違うから、自分で考えられるようになって初めて一人前なんだ』と言ってくれたよ」

プロレスの神様が、藤原を認めたことを象徴する言葉だった。そんな藤原に、新日本の道場で教えを請う天才レスラーが現れる。

（敬称略）

【プロフィール】

藤原喜明（ふじわら・よしあき）

1949年4月27日生まれ、岩手県出身。1972年11月２日に23歳で新日本プロレスに入門し、その10日後に藤波辰巳戦でデビュー。カール・ゴッチに師事し、サブミッションレスリングに傾倒したことから「関節技の鬼」として知られる。1991年には藤原組を旗揚げ。現在も現役レスラーとして活躍するほか、俳優やナレーター、声優などでも活動している。陶芸、盆栽、イラストなど特技も多彩。