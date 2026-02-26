Photo: 武者良太

2025年11月10日の記事を編集して再掲載しています。

USBタイプはマイクもつくよ。

2025年開催された秋のヘッドホン祭でお聞きしたのですが、AZLAの有線イヤホン「TRINITY」が売れているそうです。無線イヤホンばかりすぎる世の中で、これは快挙です。

TRINITYは2,200円なのに音がシャープでクリアかつ低域も圧があって良い意味でドンシャリ気味。低域＆高域がマスクされやすい騒がしい場所でもサウンドの存在感が薄れにくくていい感じ。通勤通学時に使うなら一番コスパいいまである。

Photo: 武者良太

けれどオーディオ専門店や家電量販店にいけば、高くはなるけど、もっと高音質なモデルはたくさんあるし、TRINITYばかりが売れる環境じゃないよなー。ネット通販での売れ行きがいいのかなと思っていたら、販路を拡大したとのこと。全国のLOFTで販売するようになったら、全国の中高生にTRINITYが知れ渡ったそうですよ。

USB Type-Cタイプ（マイクつき）ならイヤホン端子がないスマホにも直結可能。3.5mmプラグ（マイクなし）もUSB DACの「Smart DAC A150」（2,200円）と組み合わせてスマホ音質アップもできちゃうし、これは面白い選択な気がしてきた。当たり前だけどバッテリー切れもないしさ。

AZLA TRINITY Black [3層レイヤー構造振動板/8mm発展型ARDドライバー搭載 有線イヤホン] 超低歪サウンド カナル型 120cm L字プラグ アルミ筐体 SednaEarfit T 4サイズ/キャリングポーチ付属 音楽/映画/ライブ配信/ゲーム/ASMR【AZL-TRINITY-ST-BLK】 2,000円 Amazonで見る PR PR

Source: AZLA