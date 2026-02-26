この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【超おすすめ】新アプリのSBI証券Plusが誕生！使ってみた正直な感想は？」と題した動画を公開した。SBI証券からリリースされた新スマートフォンアプリ「SBI証券Plus」の使用感をレビューし、既存ユーザーなら「ダウンロードして損はない」と結論付けている。

動画では、同アプリをNISAやiDeCoを含めた株式や投資信託など、保有資産をまとめて管理できるツールとして紹介。小林氏は実際に使用した感想として、「資産推移の見やすさは抜群」と評価した。画面上では資産残高の推移が折れ線グラフで表示され、期間指定による分析も可能であることが示されている。また、各保有銘柄の損益や、現時点でのNISA投資額が円グラフ等で直感的に確認できる点もメリットとして挙げられた。

一方で、独自の視点としてアプリの使い分けについても言及。「投資信託の積立設定なら、既存の『かんたん積立アプリ』の方が便利」と率直に指摘する場面もあった。その上で、日本株や米国株を含めた全資産のチェックや、配当金の確認については「SBI証券Plusの方がいい」とし、パスキー認証によるログインの簡便さと安全性も評価ポイントとして挙げている。

小林氏は「SBI証券ユーザーならダウンロードして損はない」と総括。自身の資産状況を可視化し、目的に応じてアプリを使い分けることが、快適な資産運用の鍵になりそうだ。

