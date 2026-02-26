「40代からの婚活は本当に厳しい」高身長・社交的・仕事順調でも“年齢の壁”が立ちはだかる中年婚活のリアル

高身長で社交的、スポーツ好き。恋愛経験もあり、仕事も順調。それでも40代の婚活は厳しい――医療系営業として働く49歳男性は、1回約1万円の出会いの場に通い続け、年齢を理由に関係が途切れるという経験を重ねてきた。中年婚活のリアルに迫る。



誰かと一緒に生きる経験をしてみたい

医療関係の会社で営業の仕事をしている春日修一さん（仮名、49歳）は、40歳を過ぎてから婚活を始めた。現在に至るまで6年ほど、婚活パーティやイベント、コミュニティへの参加を続けている。





「最近ではアプリも使っており、独身者向けの婚活コミュニティにも参加しています。Facebookの広告で、月額数千円程度の金額で、ほぼ毎日行われているイベントに参加し放題というのを見かけて、興味を持ったのがきっかけでした。

ただ正直なところ、40代になってからの婚活は本当に厳しいです。この年齢になると、同世代の女性もそれなりに人生の形ができていて、価値観も固まっています。会って話をしても、なかなか交際にまで発展しない。



40歳を過ぎてから、実は一度も女性とお付き合いに至ったことがないんです。もちろん『いいな』と思う人に出会うこともあるんですが、うまくつながらない。向こうの反応が薄かったり、年齢差がネックになったり。また、ありがたいことに女性側からアプローチをしていただくこともあるんですが、あまり興味の湧く人がいない。



僕自身、最初のうちは一回り、もしくはそれ以上年下の女性を希望していました。30代の頃に、そのくらいの年齢差の女性とお付き合いしていたので。でもこの年齢になって、当時と同じような年齢差の女性を求めようとすると、交際にすら至らない。そのため、『さすがに無理があるな』と思うようになって、今は同年代を中心に探しています。ただ、それでもマッチングは簡単じゃない」

年齢の壁にぶち当たる

春日さんは高身長で人当たりも良いタイプであり、学生時代はサッカー部に所属し、現在も週末は前職で知り合った仲間たちと趣味のフットサルを楽しんでいる、社交的なスポーツマンでもある。高校生の頃から恋愛経験もあり、健康面の不安もない。いわゆる「モテない中年男性」とは正反対の存在であるように思えるが、それでも、40代になってからの婚活は本当に厳しい、と語る。



「パーティに行っても、2～3時間、場合によっては半日程度拘束されて、良い出会いがないまま終わることも多い。1回参加するのに1万円くらいかかることもあるので、経済的にも、体力的にも、精神的にも削られます。それでも、どこかで『次こそは』と思って、続けています」



春日さんの参加している独身者向けの婚活コミュニティでは、少し変わった形式のイベ

ントが行われている。



「そのコミュニティでは、男女の参加者同士が、お互いに年齢や職業などを明かさず、まずは趣味や感覚のつながりで交流するんです。オンラインでテーマを決めて話す会もあれば、週末にリアルで会うイベントもあります。僕もそこで何人かの女性と知り合いました。



その中に、特に『いいな』と思う女性がいました。最初はお互いに年齢も知らないまま、数回グループで会って、話が合って、笑い合って、自然に仲良くなっていきました。



あるとき、連絡先を交換して２人で食事に行くことになったんです。その時、初めて年齢を明かし合いました。彼女は36歳くらい。僕の年齢を聞いた瞬間、少し驚いた表情をしていました。良くも悪くも、想定外だったんだと思います。



食事自体は、楽しく終わりました。変なことを言った覚えもないし、空気も悪くなかった。でも、その後、彼女からの連絡が途絶えました。

主催者に後から聞いた話では、彼女も僕に対して『いいな』と思ってくれていたそうです。イベントの主催者を通して、『春日さんと連絡を取りたい』と言っていたと。でも、２人で会って、自分の年齢を知った途端に距離ができてしまった。理由はおそらく、それだけです。



もちろん、本当のところは本人にしかわかりません。僕の側に何か不備があったのかもしれない。でも、自分では失礼なことをした記憶もないし、女性とのコミュニケーションも苦手じゃない。結局、『年齢の壁』にぶつかったという感覚が強いんです。



年齢や職業を気にしないスタイルの出会いでも、やっぱり最後のところで、現実が顔を出す。40代の婚活って、そういう現実を何度も突きつけられるんですよね」

「年齢は数字にすぎない」と思いたいけれど

年齢は、単なる数字にすぎない。同じ年齢でも、人によって経験値や感受性は全く異なる。相手の年齢に対する固定観念をいったん取り払って、まずは相手の内面を知ろうと努力することが、中年期以降の婚活において大事なことなのではないだろうか。



「僕も『年齢は数字にすぎない』と思っています。でも婚活の現場では、その数字が現実を左右します。相手が同年代ならまだしも、10歳以上離れていると、どんなに話が合っても、恋愛対象としては見てもらえないことが多い。それがつらいところです。



恋愛や結婚で大切なのはお互いの価値観のすり合わせである、と言われますが、出会いの段階で年齢だけで判断されてしまうので、そもそもすり合わせの段階までたどり着かない。



何度も『今回こそは……』と思っても、結局年齢が理由で終わってしまう。自分ではどうしようもない要素だけに、余計に割り切れない。それでも僕は、婚活を続けています。もう『疲れた』と思うこともありますが、やっぱり諦めたくないので」



独身だと、性的な面での寂しさを感じる時がある。

「20代の頃は、性的な欲求を満たすことよりも、男同士で盛り上がるために夜のお店に行っていた記憶があります。かつては年に２～３回程度、風俗のお店に行くこともありましたが、コロナ禍以降は一度も行っていません。たまにＤＶＤを見たり、動画をダウンロードする程度です。



性的な欲求については、だいぶ弱まっているなと感じていますが、やはりそうしたことも一緒にできるパートナーが欲しい、と思うときはあります」



