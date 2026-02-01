仕事帰りや雨の日でも、生鮮食品までまとめて受け取れるネットスーパーは日常の負担を大きく減らせる選択肢です。

ライフが東天満店でネットスーパー対応を開始し、近隣エリアの買い物動線がまたひとつ便利になりました。

配送料金の段階設定と配達便の締切時刻が明確なので、週次のまとめ買いにも平日の買い足しにも組み込みやすいサービスです。

ライフ「ネットスーパー 東天満店」

サービス開始日：2026年2月25日対象店舗：東天満店取扱商品：食料品・惣菜・日用品等注文手段：パソコン・スマートフォン

ライフコーポレーションは“おいしい”“ワクワク”“ハッピー”を掲げる食品スーパーです。

同社のネットスーパーは、近隣店舗から商品を配送して自宅で受け取れる仕組みです。

今回の東天満店対応で、重たい商品やかさばる日用品を店頭に立ち寄らずにそろえられる導線が広がりました。

配送料金と配達便の利用条件

配送料金：1,500円以上で440円配送料金：3,500円以上で330円配送料金：5,500円以上で220円配送料金：8,000円以上で無料1便：11:00〜14:002便：14:00〜16:003便：16:00〜18:004便：18:00〜20:00

購入金額に応じて送料が段階的に下がるため、週末のまとめ買いと平日の少量注文を使い分けやすい設計です。

配達便の時刻と締切が整理されているので、夕食前受け取りや帰宅時間に合わせた受け取り計画が立てやすくなっています。

アプリ注文で買い物導線を短縮

アプリ正式名称：ライフネットスーパーアプリ対応OS：iOS・Android利用料：無料開発元：10X, Inc.

画像では商品一覧、プライベート商品の表示、購入履歴を活用したマイリスト機能が並び、日常の定番品を素早く再注文できる構成が確認できます。

冷蔵庫の在庫を見ながらスマートフォンで注文を完了しやすいので、育児や介護、在宅勤務の合間でも買い物時間を圧縮しやすい運用です。

2025年のGMOリサーチ＆AI「ネットスーパー顧客満足度調査」では、会員登録とアプリ・サイトの使いやすさ、商品情報のわかりやすさ、食材の鮮度が評価され総合1位を獲得しています。

店舗買いと宅配を生活リズムで使い分けたい人にとって、東天満店対応は選択肢を増やすアップデートになりそうです。

【重たい荷物も天気の不安も減らせる宅配買い物体験！

ライフコーポレーション「ライフネットスーパー東天満店配送サービス」】の紹介でした。

