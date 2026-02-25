ふるさと納税で甘酒を選ぶ人向けに、還元率ランキングの最新データが公開されました。

寄付額と内容量を同時に比較できるため、家飲み用にも家族シェア用にも使いやすい特集です。

2026年2月版は、無添加タイプの返礼品が上位に入り、実用性重視の流れが見える結果でした！

とくさと「ふるさと納税でもらえる『甘酒』の還元率ランキング」

発表日：2026年2月24日対象版：2026年2月版甘酒還元率1位：70.71%1位返礼品の寄付額：15,500円1位返礼品の内容量：115g×40本（計4.6L）

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるランキングサイトです。

公式の甘酒特集では、還元率だけでなく1万円あたりの量も並べて確認できる構成です。

販売価格の調査根拠を見られる点も、比較サイトとしての使い勝手につながる設計です。

甘酒還元率1位データと計算根拠

1位自治体：鹿児島県日置市還元率：70.71%寄付額：15,500円商品価格：10,960円

1位は「家族の甘酒白麹仕立て（115g×40本）」で、麹と天然水のみの無添加タイプです。

砂糖や保存料などの添加物不使用という条件は、毎日飲む返礼品を探すときの安心材料になります。

還元率は「商品販売価格÷寄付額×100」で算出するシンプルな方式で、比較軸をそろえやすい設計です。

更新情報は2026年2月3日時点で、申込期限や在庫状況で変動する前提のため、申請前の再確認がポイントです。

甘酒は季節を問わず飲みやすく、朝食時や間食代わりにも取り入れやすい返礼品です。

寄付額1万円台で量をしっかり確保したい人にとって、今回のランキングは判断が速くなる実用データです☆

【還元率70.71%の返礼品が首位！

とくさと「ふるさと納税でもらえる『甘酒』の還元率ランキング最新版」】の紹介でした。

