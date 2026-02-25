2月24日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に俳優の勝地涼が出演し、話題を呼んでいる。

この日は2時間スペシャルで、後半のテーマは「実家がお店の有名人」。実家が居酒屋の錦鯉・長谷川雅紀、化粧品店の真琴つばさ、喫茶店の宮本亞門、金物屋の加藤諒らが出演。勝地の実家は「花屋」だった。

母親が東京・自由が丘で花屋を営んでいるという勝地。MCの明石家さんまも「自由が丘の、俺らが行ってる鮨屋の近くやろ」というほどの有名店で、建物の写真が紹介されると真琴つばさも「あっ、知ってる！」と驚きの声をあげた。勝地は「まるまる勝地家のもので、花屋さんを2階までやって、3階4階はマンション」と説明。宮本亞門も思わず「いくらぐらいなんですか？」と聞いてしまう場面もあった。

さらに「『いいとも』のお花とかを、勝地の花屋だとは知らないで使ってくださる事務所とかも」と語る勝地。『笑っていいとも！』（フジテレビ系）の「テレフォンショッキング」コーナーでは、ゲストの出演を祝う花が並ぶのがお決まりだったが、その花を納入することも多かったという。これには『いいとも』にレギュラー出演していたさんまも「ウソや！それはすごいなあ」と驚くばかりだった。

勝地はまた「ドラマの撮影にうちの花屋が使われたんですよ。その撮影を見ていたらスカウトされた」と、芸能界入りのきっかけも説明。「事務所の先輩、瀬戸朝香さんがドラマ撮影されていて、堂本光一さんとだったんですけど、フラフラ見に行ってたらスカウトされて」と語った。

この勝地の“太すぎる実家”に、Xでは

《花屋の息子だったなんて意外すぎる…！》

《よく行ってた花屋さん勝地涼のお母さんのお店だったみたい とても素敵なのよーーー》

などの声があがっている。

「勝地さんの実家は、自由が丘駅から徒歩8分ほど。単なる花屋さんではなく、ガーデニングやワークショップの開催など幅広く手掛けています。とてもおしゃれな空間なので、撮影スタジオとしても利用されているほどです。元テレビ朝日アナウンサーで現在フラワーアーティストとして活躍している前田有紀さんは、このお店で3年間修業していました」（芸能記者）。

勝地の父親は不動産業を営んでおり、この実家以外にも不動産を所有しているとされている。

「自由が丘の実家は5階建てのビル。高級住宅街ですから、この土地と建物だけで数億円の価値はあるでしょうね」（同前）

主演ドラマ『身代金は誘拐です』（日本テレビ系）も好評な勝地。前田敦子との離婚はあったものの、仕事と生活は安泰のようだ。