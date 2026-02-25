Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月25日は、タッチ対応ディスプレイで充電状況を丸ごと可視化できるうえ、100W高出力と5ポートも搭載された、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 100W スマートディスプレイ付き充電器」がお得に登場しています。

充電状況をタッチで確認。UGREENの「Nexode Pro 100W スマートディスプレイ付き充電器」がクーポン利用でお得！

最大100W出力に加え、タッチ操作対応のスマートディスプレイを搭載した、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 100W スマートディスプレイ付き充電器」。充電状況を“見える化”できる次世代充電器がクーポン利用で1,500円オフとお得です。

本製品は、最大100Wの高出力に対応したマルチポート充電器です。特筆すべきは、側面に搭載されたタッチ操作対応のスマートディスプレイ。合計出力状況や1ポートあたりの出力状況、各ポートごとに認識中の充電プロトコル、さらには本体内部の温度をリアルタイムで直感的に確認できます。

アニメーション表示にも対応し、充電の進行状況がひと目でわかるのもユニーク。高出力モデルながら、GaN（窒化ガリウム）技術により発熱を抑えつつ高効率の充電を実現しています。

USB-C×4＋USB-A×1の計5ポートをコンパクトなサイズに凝縮

本体にはUSB-C×4ポート、USB-A×1ポートの計5ポートを搭載。ノートPCやタブレット、スマートフォン、ワイヤレスイヤホンなどを同時にまとめて充電できます。単ポート使用時は最大100W出力に対応し、MacBookクラスのノートPCも急速充電が可能。複数接続時もデバイスに応じて電力を最適配分します。

これだけのポート数を備えながら、バッグに収まるコンパクト設計なのも◎。出張や旅行時の“充電器一本化”にも最適です。

タッチ対応ディスプレイ・100W高出力・5ポート構成という三拍子がそろった「Nexode Pro 100W スマートディスプレイ付き充電器」。充電を“作業”から“可視化された体験”へ変えてくれる、先進的な充電器です。

なお、上記の表示価格は2026年2月25日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

