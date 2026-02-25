Ankerがコクヨと生んだ「万能ポーチ」、また完売する前に刈り取るべし
Anker（アンカー）の「Smart Pouch Supported by KOKUYO」は2024年11月に発売されて以来、しばしば完売が続き、入手困難だった大人気アイテム。
それもそのはず、文房具やオフィス用品などの大手メーカーであるコクヨと共同開発し、“スマート収容”を叶える万能ポーチなんです。
収納力はもちろん、厚みは約5cmという薄型設計なので、バッグに入れても邪魔にならないスグレモノですよ！
ガジェットに文房具、たっぷり＆スマートに収容
ブラックにブルーのラインが入りスタイリッシュな印象を与える「Smart Pouch」は、複数のポケットや仕切りを活用することでガジェットから文具までを整理整頓して収容できます。
Anker製品に特化した仕様になっていて、充電器・モバイルバッテリー・ハブ・USB・ケーブル、さらにはイヤホンなどが丸っと入れられるんです。
ガジェット類はAnkerでそろえているという方には、特に頼もしいパートナーになってくれますね。
背面ポケット＆自立で広がる使い方
このポーチのさらなる工夫をご紹介しましょう。
背面にあるポケットは、コクヨの代表商品ともいえる「Campusノート」などB6サイズ（12.8cm×18.2cm）のノートを差し込むのにピッタリ。「メモせねば！」と思い立った時に素早く手に取れます。
また写真のように側面のボタンで固定すると、口をガバッと開いた状態で自立させられます。どこに何を入れたかがわかりやすく、デスクに置いて使用する際は中身が取り出しやすいですよね。
約5cmの厚みでコンパクトに持ち運び
以上のポイントをフル活用したうえでも厚みが約5cmという薄型設計なので、バッグに入れても邪魔にならないんです。
Anker×コクヨの英知が生み出した「Smart Pouch」で、まさにスマートにガジェットや文房具を持ち運びましょう！
