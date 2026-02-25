Photo: Yohei Amazaki

雨の日、クルマに持ち込んだ傘は結構ストレスです。どこに置いても邪魔だし、あちこち濡れるし…。このストレスを解消するのが、アンブレラケース。傘が邪魔にならず、車内も濡れない、一石二鳥のアイテムなのです。

撥水性、耐久性の高いコーデュラ生地

Photo: Yohei Amazaki

ゴードンミラー「コーデュラ アンブレラケース」（税込3500円）は、「邪魔にならない」「濡れない」の基本性能に、アウトドアギアを彷彿させるラギッドなデザインをプラスしたのが特徴。ヘッドレストシャフトにコードをひっかけて、シートバックにセットする仕様です。 サイズは約D10cm × W18cm × H90cmで、長傘3本、折り畳み傘1本まで収納できます 。

Photo: Yohei Amazaki

Photo: Yohei Amazaki

このラギッドな雰囲気は、耐久撥水加工を施したタフなコーデュラファブリックのおかげ。軽量ながら高い強度を誇るコーデュラは、磨耗、引き裂き、擦り切れに強く、タフなシーンが多い、アウトドアや車内で最適です。肉厚な生地で、見た目からも強度の高さがイメージされます。

Photo: Yohei Amazaki

裏面は水が沁み込みにくい、PVCコーティングの2レイヤー構造になっています。濡れた傘を入れても水が滲みず、面ファスナーで閉じられた底部を開けば、たまった雨水を排水することも可能。機能性も高いのです。

“見せる収納”としての存在感

Photo: Yohei Amazaki

カラーリングはオリーブドラブ、コヨーテ、ダークグレー、ブラックの4色展開。各色ともコーデュラファブリックの発色性を生かした、ナチュラルでラギッドな色合いです。

Photo: Yohei Amazaki

私のクルマのインテリアはブラック基調ですが、あえて目立つコヨーテカラーをチョイスしました。「傘入れ」という、ともすると生活感が出がちなアイテムですが、このゴードンミラーはヘビーデューティーな素材感とデザインで、インテリアのアクセントとしても最適。“見せる収納”として、いい仕事をしてくれています。「邪魔にならない」「濡れない」「アクセントになる」、言うなれば一石三鳥のアイテムです。