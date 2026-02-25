iPhone 18 Pro¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â
(PRODUCT)RED¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆÍè¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¡©
iPhone 17 Pro¤Ç¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¿·ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿iPhone¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¡£iPhone 18 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÉü³è¤òÌ©¤«¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âµé´¶¤¢¤ë¿§Ì£¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É¡×ÅÐ¾ì¤«
¤³¤ì¤Þ¤ÇiPhone¤ÎPro¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·iPhone 17 Pro¤Ç¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆiPhone 18 ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎPro¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Bloomberg¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÏiPhone 18 Pro¤ÈiPhone 18 Pro Max¤Î¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âiPhone 18 Pro¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¤¦¤Á1¿§¤Î¤ßºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤È¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É¤¬»÷¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢iPhone 18 Pro¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥ì¥Ã¥É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿iPhone¤ÏÀ§Èó¤È¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¤³¤Î½©¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤ÎËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë·×²è¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: MacRumors
