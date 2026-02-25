¡ÚF1¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê......¡Öº£µ¨¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¶¯¤¤¡×¥«¥é¥¯¥ê¤È¤Ï¡©¡¡¸µ¥Û¥ó¥À¡¦ÀõÌÚÂÙ¾¼¤¬²òÀâ
¸µ¥Û¥ó¥À¡¦ÀõÌÚÂÙ¾¼ Ï¢ºÜ
¡ÖF1²òÀâ¡¦¥¢¥µ¥¤Î»ëÅÀ¡×Âè£·²ó ¸åÊÔ
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥Þ¥·¥ó¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤Î½ÐÍè¤¬¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢PU¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤ÎÀÇ½º¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÏPU¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆPU¤Ç¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Äã¤¤ÀÇ½¤ÎPU¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤«¤éPU¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¸·Ì©¤Ê¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÍ½»»À©¸Â¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡©¡¡¸µ¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¤ÇF1²òÀâ¼Ô¤ÎÀõÌÚÂÙ¾¼»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¡Ö¾ðÊó¡×¡Û
2026Ç¯»ÅÍÍ¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎPU¡ÖRA626H¡×¤È»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¡¡photo by Shogo Murakami
¡¡º£Ç¯¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÄó·È¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥º¡¢¿·µ¬»²Àï¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤à¥Û¥ó¥À¤Î£µ¥á¡¼¥«¡¼¤¬PU¤Î³«È¯¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÏºÇÂ¿¤Î£´¥Á¡¼¥à¡¢¥Û¥ó¥À¤È¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï£±¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìPU¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶¡µëÀè¤¬Â¿¤¤¤Î¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤É¤³¤«¤Çµ¯¤³¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áá¤¯È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÂÐ½è¤âÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¡µëÂÖÀª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¡µë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤¢¤¿¤Õ¤¿¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¿·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎPU¤ò£´¥Á¡¼¥àÊ¬¡¢½àÈ÷¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¹¤°½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤Ï¶þ¿«Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¿ôÉ´²¯±ß¤â¤«¤±¤ÆPU¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤é¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÅöÁ³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶¡µëÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¶¯¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬¹¥Ä´¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ÇPU¤ËÀÇ½º¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡PU¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤è¤ê¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ë¾ðÊó¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬PU¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¼ÖÂÎ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÞÌÌ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢»îºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÖÂÎ¤ÈPU¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡©¡Û
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Ë¤è¤ëPU¤ÎÀÇ½º¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×Àï¤ÏPU¤¬¾¡Éé¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ËëÄ¾¸å¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤Îº¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²¿¤¬ÀÇ½º¹¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸úÎ¨¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÅÅµ¤¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ÎÎÌ¤¬·àÅª¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ÎºÝ¤ËÇ®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥í¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±ÍÞ¤¨¡¢ÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Îº¹¤ÈÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼º¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PU¤Ï£²·îËö¤Ç¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÇ§¾Ú¡Ë¤µ¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â³«È¯Åà·ë¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿ÞÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉôÉÊ¤ÎÀ£Ë¡¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¨¤ÐÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÞÌÌ¤ÈÀ£Ê¬°ã¤ï¤º¤Ëºî¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì°Ê¾å²þÎÉ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í°Ê³°¤Ï¸øº¹¡Ê¢¨¿ÞÌÌ¤ÎÀ£Ë¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¡Ë¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎPU³«È¯¤Î¥¥â¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡F1¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏPU¤Î³«È¯¶¥Áè¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤º¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£¸²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯
Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀõÌÚÂÙ¾¼¡¡¤¢¤µ¤¡¦¤ä¤¹¤¢¤¡¿1958Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¤ËËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Âè£²´ü¥Û¥ó¥ÀF1¡¢½éÂå¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢¥¢¥³¡¼¥É¡¢N-BOX¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¤«¤éÂè£´´ü¥Û¥ó¥ÀF1¤ËÉüµ¢¤·¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£Âè£´´ü³èÆ°¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯½Õ¡¢¥Û¥ó¥À¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£¸½ºß¤ÏF1¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ ¥Û¥ó¥ÀF1¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£