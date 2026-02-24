Mrs. GREEN APPLEが、2025年世界で最も売れたアーティストランキング『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』で初めて13位にランクインした。

『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』は、世界各国8,000以上の参加レコード会社からストリーミング、ダウンロード、フィジカル売上データを収集し、単一のグローバル指標へ換算してアーティストの総合力をランキングするもの。また、デビュー10周年を記念して発売したアニバーサリーベストアルバム『10』が、2025年世界で最も売れたアルバムランキング『Top 20 IFPI Global Album Chart 2025』の10位を獲得。いずれも日本からの唯一のランクインとなった。

なお『Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025』では、テイラー・スウィフトが『the Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025』を4年連続6回目の受賞を果たし、2位にStray Kids、3位にDrake、4位にThe Weeknd、5位にBad Bunnyなどがランクインしている。

（文＝リアルサウンド編集部）