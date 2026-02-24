この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家が解説！卒乳の悩みはタイミングより「吸わせ方」にあった？歯並びを守る授乳のコツ

お口と姿勢の専門家まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「卒乳できないは間違い？お口発達から見る正解」と題した動画を公開。卒乳のタイミングに悩む多くの保護者に対し、タイミングそのものよりも授乳時の「吸わせ方」が子どもの発達に大きく影響するという新たな視点を提示した。



動画でまい先生は、卒乳のベストなタイミングについて「赤ちゃんが嫌がったらやめよう」とシンプルに回答。しかし、多くの母親が悩むのは、離乳食は進んでいるのに「夜寝るときだけおっぱいがないと寝ない」といった状況だと指摘する。



まい先生によると、この問題の本質は授乳の目的の変化にあるという。授乳には、食事代わりの「栄養摂取」と、精神的な「安心感」を得るための2つの側面がある。離乳食が完了すれば、授乳は栄養のためではなく、「甘えたいから吸う」という心理的な欲求を満たすための行為に変わっていくと説明した。



ここで注意すべきなのが「吸わせ方」であると、まい先生は警鐘を鳴らす。子どもが乳首の先だけを浅くチュウチュウと吸う状態は、指しゃぶりと同じように歯並びや口腔機能の発達に悪影響を及ぼす可能性があるという。また、この安心材料を無理やり取り上げると、子どもはおっぱいから指しゃぶりに移行してしまう可能性が高いと指摘した。



では、どうすれば良いのか。まい先生は、安心感のために授乳を続けるのであれば「おっぱいはかじり取らせるというイメージで」とアドバイス。新生児の頃のように、乳輪が隠れるくらい深く、大きく口を開けさせて吸わせることが重要だと語る。この方法であれば、子どもは鼻で呼吸するしかなくなり、苦しさからいずれ自分自身で「もういい」と卒業していくきっかけにもなるという。



卒乳をいつ始めるかというタイミングに正解はなく、子どもの気持ちに寄り添うことが大切だ。しかし、子どもの健やかな発達を願うのであれば、その「吸わせ方」が適切かどうかを見直すことが重要と言えるだろう。卒乳のことで思い悩んでいる保護者は、一度この視点から日々の授乳を振り返ってみてはいかがだろうか。