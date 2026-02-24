在宅ワークや長時間移動にぴったり！「BAKUNE」を生み出した「TENTIAL」の日中用リカバリーウェアを着用してみた
ここ数年、大人気のリカバリーウェアだが、“リカバリーウェア＝寝るときに着るもの”というイメージを持っている人もまだまだ多いのではないだろうか。筆者もこれまでは「機能性パジャマ」のような“睡眠をサポートするもの”を思い描いていた。
【写真】170センチ普通体型でLサイズを着用した様子
そんななか出合ったのが、一般医療機器のリカバリーウェア「BAKUNE」で知られるコンディショニングブランド「TENTIAL」が開発した「MIGARU」。名前の通り「軽やかに」「日中も自然に着られる」ことを意識したシリーズだ。
今回は、実際に「MIGARU」を着用してその魅力をレポートする。
■「TENTIAL」のリカバリーウェアの特徴
「TENTIAL」の人気商品「BAKUNE」は、生地や素材、形のバリエーションが豊富でありながら、すべて一般医療機器として届け出済み。リカバリーウェア初心者でも、自分に合うものを探して、安心して取り入れやすい点が支持されている。
今回紹介する「MIGARU」も、シーンや好みに合わせて選べる多彩なラインナップをそろえている。スウェット素材のアイテムからカラーレスジャケットまで、すべて一般医療機器として届出済みだ。
■在宅ワークで大活躍の予感！「MIGARU」を着用してみた
今回は「MIGARU」シリーズの中から、在宅ワークで特に重宝しそうな「【テックスウェット】フルジップフーディー」を着用。筆者は身長170センチの普通体型で、Lサイズを選んだ。
着用してすぐに、想像以上の軽さに驚いた。フードも重たくなく、長時間着ていてもストレスを感じにくい印象だ。素材には、「TENTIAL」独自のダンボールニット素材を採用しているそう。
さらに、乾燥機OKでシワになりにくい点もうれしいポイント。日常的に着るものだからこそ、手入れのしやすさは重要だ。
シルエットは、いわゆるオーバーサイズのスウェットではなく、ややタイトめ。在宅ワーク中にそのままスーパーやコンビニへ出かけられるようなデザインだと感じた。
家で一日中座りっぱなしになると、どうしても体の疲労感を感じやすいが、日中から血行促進や疲労回復をサポートしてくれるリカバリーウェアは、在宅ワークや長時間移動との相性もよさそう。一日を通して体を使い続ける現代人の生活において、“夜まで疲れを持ち越さない“という発想は、理にかなっているのかもしれない。
すでに就寝用のリカバリーウェアを気に入っている人や、日中から体をケアしたい人は、日々の生活に「MIGARU」を取り入れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
