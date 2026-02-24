浦和がマクデブルクから元日本代表FWオナイウ阿道を完全移籍で獲得

浦和レッズは2月23日、ドイツ2部のFCマクデブルクから元日本代表FWオナイウ阿道が完全移籍で加入することを正式発表した。

背番号は「45」に決定した。

埼玉県出身のオナイウは正智深谷高校から2014年にジェフユナイテッド千葉へ入団。2017年に浦和へ完全移籍したが、当時は出場機会に恵まれず、レノファ山口FC、大分トリニータへの期限付き移籍を経験した。2020年に横浜F・マリノスへ完全移籍すると、21年にはJ1で12ゴールをマーク。その活躍が認められ、同年7月にフランスのトゥールーズへ完全移籍した。

その後はフランスのオセール、ドイツのマクデブルクと欧州3クラブを渡り歩いた。日本代表としても通算3試合に出場し、21年のW杯アジア2次予選キルギス戦ではハットトリックを達成。今回は2017年以来、約9年ぶりとなる古巣への帰還となった。

オナイウはクラブを通じて「30歳になった今、もう若手ではありません。結果と責任が求められる立場だと思っています。ゴールという形でチームに貢献し、タイトル獲得に向けてすべてを出し切ります」と覚悟のコメントを発表した。

この電撃復帰にSNS上では「本当にオナイウ来たビックリ！」「風格も違うな」「ウチにいないタイプ」「おおお来たーー」「戻ってきたー！」「期待してる」「うおきたあ！」「おかえりなさい！」といったコメントが寄せられている。欧州で経験を積んだストライカーの加入は、大きな反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）