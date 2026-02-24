この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【長時間駆動】Snapdragon搭載の超軽量ノートはいいかも！「FMV Zero」をレビューします。」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、富士通クライアントコンピューティングの最新モデル「FMV Zero（LIFEBOOK WU5/J3）」を実機レビューし、Snapdragon搭載による軽量化とバッテリー性能のバランスを徹底検証した。



戸田氏はまず、その外観について「高級一眼レフのボディのような仕上げ」と表現。ざらっとした手触りのマットな塗装が施され、指紋が目立ちにくい点や、かな表記のないシンプルなキーボードデザインを評価した。最大の特徴である重量については、実測で「633g」を記録。「めっちゃ軽い」と声を上げ、14インチPCとしては世界最軽量クラスであることを強調した。



性能面では、Snapdragon X Eliteの下位モデルにあたる「Snapdragon X Plus」のベンチマークスコアを計測。「Core i7には及ばないが、Core i5レベルの実力はある」とし、ブラウジングやOffice作業には十分な性能だと分析した。一方で、高負荷時のファン音については「Snapdragonにしては意外と回る」と指摘し、静音性には課題が残るとの評価を下した。



特筆すべきはバッテリー性能だ。戸田氏は、Intel版モデルと比較して「倍近く持つ」と、カタログ値で動画再生時約13時間という駆動時間の長さを絶賛。「超軽量で長時間使いたいなら選択肢はこれ一択」と断言した。また、付属のACアダプタも実測149gと非常に軽量で、持ち運びの負担が極限まで減らせる点をメリットとして挙げた。



総評として戸田氏は、18万円台からという価格設定も含めて「コスパは良い」と評価。「軽さを最優先しつつ、バッテリーも持たせたいユーザーには最適解」と結論付け、独自の点数評価で高得点を付けた。