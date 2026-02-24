JOCがSNSに画像投稿

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。金5、銀7、銅12と冬季史上最多メダル24個と躍動した日本。日本オリンピック委員会（JOC）は、SNSに応援への感謝をつづり1枚の画像を投稿。ファンからは様々な声が上がっている。

日本選手の躍動で連日、列島は感動に包まれた。

閉幕後の23日、JOCのSNS公式アカウント「TEAM JAPAN」はXとインスタグラムを更新。「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが閉幕。 TEAM JAPANへたくさんのご声援をいただき、感謝申し上げます。 3月6日からはパラリンピックが開幕します」として、1枚の画像を投稿した。

中央最前列にいるのは、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組。他にもスノーボード女子ビッグエア金の村瀬心椛らメダリスト、スノーボード男子ハーフパイプ7位の平野歩夢ら表彰台に届かなかった選手の姿もあった。

ネット上のファンも「スゴい りくりゅうがシグネチャーになってる！」「ペアがセンターなのマジでえぐい」「メインがりくりゅうなのは、全国民納得ですわ」「真ん中に平野くんいるだけで、また泣けてくる」「あかんこれだけで泣ける」「今までのオリンピックで1番感動しました」「りくりゅうの圧倒的主役感」などと感動の声を上げていた。



（THE ANSWER編集部）