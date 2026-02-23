ワールドツアー最中に…「XG」生みの親・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者ら4人をコカイン所持の疑いで逮捕　3月に使用の情報提供

23日、東京駅で警視庁の捜査員に連れられて行く男。

世界的人気アーティスト「XG」を育てたプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人がコカイン所持の疑いで現行犯逮捕されました。

SIMON容疑者は今、若者を中心に人気を集める7人組アーティストグループ「XG」の生みの親です。

逮捕されたのは、2月から始まったXGワールドツアーの真っただ中。

2025年3月、警視庁に「SIMON容疑者がコカインや大麻を使っている」という情報提供が入ったことがきっかけでした。

逮捕前の17日、大阪市内で行われたライブ会場での姿を捉えた映像。

ステッカーを配り、記念撮影に応じるなどファンサービスをしていたといいます。

警視庁がSIMON容疑者の確保に動いたのは22日。

この日も名古屋でXGのライブが行われていて、会場ではSIMON容疑者がファンと笑顔で話したり、ライブを最後まで見守る様子が見られました。

SIMON容疑者が宿泊していたホテルに捜査員が踏み込んだのは、公演後の午後11時台。

部屋にはSIMON容疑者を含め4人がいて、机の上にコカインと大麻が置かれていたといいます。

警視庁は、その場でエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と柳川典利容疑者（51）ら全員を現行犯逮捕。

SIMON容疑者は22日のライブ会場で着ていたスーツ姿のまま警視庁の捜査員に連れられ、東京駅に移送されました。

警視庁はSIMON容疑者の関係先を家宅捜索するなど、事件の全容解明に当たっています。