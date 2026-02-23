2月22日におこなわれた「第14回大阪マラソン」になにわ男子の藤原丈一郎が出場し話題となっている。

「藤原さんはフルマラソンに初挑戦ながら、42.195キロを4時間50分14秒で見事に完走。ゴール地点にはなにわ男子の大橋和也さんと大西流星さんも応援に駆けつけたと伝えられています」（スポーツ紙記者）

驚きなのは藤原の体力とハードスケジュールだろう。

「マラソン翌日となる23日には東京グローブ座で、セルフプロデュースする一人舞台『じょうのにちじょう』がスタートしました。3月15日まで断続的に1日1〜2回公演をこなします」（前出・同）

フルマラソン翌日から仕事をこなす姿にX上では先輩タレントの名前を絡めた声が聞かれる。

《藤原丈一郎 横山裕の道を辿るのか？！》

《24時間ランナー翌々日からソロコンやる横山裕さん フルマラソン翌日から一人舞台やる藤原丈一郎さん 異常師弟》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「藤原さんにとってSUPER EIGHTは旧関西ジャニーズJr.の先輩にあたります。横山さんは藤原さんに目をかけていたほか、オリックス・バファローズ好きの藤原さんに誘われて野球観戦に出かけるなどプライベートでも親交があります。藤原さんが“走り”に目覚めたのは、横山さんの影響もあるかもしれません」

横山は2025年8月放送の『24時間テレビ:愛は地球を救う』（日本テレビ系）でチャリティーランナーを務めた。

「横山さんは44歳でのマラソン挑戦となり105kmを完走しています。翌日には歯医者へ向かい、翌々日にはソロ・プロジェクトのライブツアー『ROCK TO YOU LIVE TOUR』の福岡公演をこなしています」（前出・同）

そんな藤原に向けられるのは、やはり今年度の『24時間テレビ』のチャリティーランナーへの期待だろう。

「横山さんのゴールにはSUPER EIGHTのメンバーがかけつけましたが、藤原さんが挑戦となればなにわ男子メンバーのほか横山さんら先輩たちの応援も見られるでしょう。注目の回となるのは間違いありません」（前出・同）

藤原が横山から“感動のタスキ”を手渡されることになるのか注目したい。