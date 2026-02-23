時刻は“ローラー”で読む時代へ。腕元が会話の起点になるやつ
アナログ時計とは、針（時針・分針など）で時刻を示すもの。
そんな常識をガラリと覆しているのが、香港発ブランドVORTICHRON WATCHESの自動巻き腕時計「DOUBLE ROLLER」です。この腕時計には針がありません。代わりに時と分を示しているのは、2つのローラー。
このローラーが縦方向に回転することで、時を刻むのです。初めて見る人に強いインパクトを与えそうな、ユニークなアイテムとなっています。
美しさと機能性を両立したこだわりの設計
見てのとおり、「DOUBLE ROLLER」は各部を円筒形と半球で構成しています。言うまでもなく、これはメインパーツであるダブルローラーと統一感をもたせるためのデザイン。
極めて個性的でありながら、安っぽさを感じさせないのは、見事のひと言。イロモノ感だけで終わらず、存分にアイデンティティを主張してくれることでしょう。
こちらもユニークなサファイアガラスのドーム型風防は、まるで泡のようなシルエット。何とも言えない曲線美が、腕元で存在感を放ってくれます。
裏蓋がスケルトン仕様になっていて、精巧な自動巻ムーブメントが覗いているのも、所有欲をくすぐってくるところ。
ムーブメントが動く様子は、表からも堪能できます。
秒針に該当するパーツは搭載されていませんが、ムーブメントの動きが見えることで、「DOUBLE ROLLER」が駆動しているのを感じられます。
誰とも被らない自分だけの一本を
カラーラインナップは全4種。お借りしたSTEEL BLACKのほかに、STEEL SILVER、MIDNIGHT BLACK、ROYAL BLUEがあり、ROYAL BLUEだけは青のストラップがセットされます。
また、オプションでミラネーゼメタルストラップも選べるので、お好みで選択してください。
1本1本、職人の手で組み上げ
衝撃吸収加工された本革パッケージに入って届くので、大切な方へのギフトにもピッタリの「DOUBLE ROLLER」は、1本1本時計職人が手作業で組み立てているというこだわりぶり。
5ATM相当の生活防水にも対応しているので、日常使いでも安心です。
もちろん、自動巻きだから充電も電池交換も不要。睡眠時など、長く外していた後だけ、数回ゼンマイを巻くように心がけておけば問題なし。あとは、ときどき時刻を正確に合わせてやれば、末長く愛用できることでしょう。
“人とは違う1本が欲しい” “会話のきっかけになる腕時計を探している” そんな人に手に取ってほしい逸品「DOUBLE ROLLER」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。
お得なリターンが終了してしまう前に、ぜひお早めのチェックをお忘れなく！
