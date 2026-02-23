Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

アナログ時計とは、針（時針・分針など）で時刻を示すもの。

そんな常識をガラリと覆しているのが、香港発ブランドVORTICHRON WATCHESの自動巻き腕時計「DOUBLE ROLLER」です。この腕時計には針がありません。代わりに時と分を示しているのは、2つのローラー。

このローラーが縦方向に回転することで、時を刻むのです。初めて見る人に強いインパクトを与えそうな、ユニークなアイテムとなっています。

美しさと機能性を両立したこだわりの設計

Photo: 田中宏和

見てのとおり、「DOUBLE ROLLER」は各部を円筒形と半球で構成しています。言うまでもなく、これはメインパーツであるダブルローラーと統一感をもたせるためのデザイン。

極めて個性的でありながら、安っぽさを感じさせないのは、見事のひと言。イロモノ感だけで終わらず、存分にアイデンティティを主張してくれることでしょう。

Photo: 田中宏和

こちらもユニークなサファイアガラスのドーム型風防は、まるで泡のようなシルエット。何とも言えない曲線美が、腕元で存在感を放ってくれます。

Photo: 田中宏和

裏蓋がスケルトン仕様になっていて、精巧な自動巻ムーブメントが覗いているのも、所有欲をくすぐってくるところ。

Photo: 田中宏和

ムーブメントが動く様子は、表からも堪能できます。

秒針に該当するパーツは搭載されていませんが、ムーブメントの動きが見えることで、「DOUBLE ROLLER」が駆動しているのを感じられます。

誰とも被らない自分だけの一本を

Photo: 田中宏和

カラーラインナップは全4種。お借りしたSTEEL BLACKのほかに、STEEL SILVER、MIDNIGHT BLACK、ROYAL BLUEがあり、ROYAL BLUEだけは青のストラップがセットされます。

また、オプションでミラネーゼメタルストラップも選べるので、お好みで選択してください。

1本1本、職人の手で組み上げ

Photo: 田中宏和

衝撃吸収加工された本革パッケージに入って届くので、大切な方へのギフトにもピッタリの「DOUBLE ROLLER」は、1本1本時計職人が手作業で組み立てているというこだわりぶり。

5ATM相当の生活防水にも対応しているので、日常使いでも安心です。

もちろん、自動巻きだから充電も電池交換も不要。睡眠時など、長く外していた後だけ、数回ゼンマイを巻くように心がけておけば問題なし。あとは、ときどき時刻を正確に合わせてやれば、末長く愛用できることでしょう。

“人とは違う1本が欲しい” “会話のきっかけになる腕時計を探している” そんな人に手に取ってほしい逸品「DOUBLE ROLLER」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。

お得なリターンが終了してしまう前に、ぜひお早めのチェックをお忘れなく！

machi-ya購入限定！ハッピーバレンタインキャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年2月28日（土）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

2つのローラーが時を廻し続ける革新的な自動巻き腕時計｜DOUBLE ROLLER 63,000円 （超早割 約25％オフ） machi-yaで見る

>> 2つのローラーが時を廻し続ける革新的な自動巻き腕時計｜DOUBLE ROLLER

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりANPD_VISIONより製品の貸し出しを受けております。