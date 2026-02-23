この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ラーメン二郎と家系総本「ほぼ道1本」で繋がっていた。総移動25kmの過酷な挑戦

旅行YouTuberの旅のヤマネが「二郎・家系ラーメンマラソンに挑戦！世界新記録達成！」を公開した。動画では、ラーメン界の2大巨塔である「ラーメン二郎 三田本店」と「家系総本山 吉村家」を、ランニングで移動してハシゴするという過酷な企画に挑戦。総移動距離約25km、並び時間も含めたタイムを競う独自の「次郎家系ラーメンマラソン」の様子を伝えている。



今回の企画は、人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』で放送された「国道ラーメンマラソン」にインスパイアされたものだ。ヤマネ氏は同番組のファンであることを明かしつつ、番組内の企画でラーメンが消費されていく様子に「少し寂しい感情を抱いた」と吐露。そこで、美味しく完食できる現実的な量として「2杯」を設定し、適度な距離にある名店を探したところ、ラーメン二郎 三田本店（東京都港区）と吉村家（神奈川県横浜市）が「ほとんど道1本で行ける」という事実に気づいたという。三田本店のあるJR田町駅周辺から国道1号線を南下すれば、ほぼ一本道で横浜駅近くの吉村家にたどり着く奇跡的な位置関係が、この挑戦の舞台となった。



午前9時27分、三田本店への並びからスタートしたヤマネ氏は、幸運にも山田拓美総帥に遭遇し、至福の一杯を完食。その後、すぐに横浜へ向けて走り出す。道中は国道1号線をひたすら進む過酷な道のりだが、途中道を間違えたり、汗で濡れたお札が券売機を通らないといったトラブルに見舞われながらも、25.3kmを走破。吉村家でも行列に並び、味玉ラーメンを完食してゴールした。



最終的な記録は「6時間5分10秒」。ヤマネ氏は、25kmの運動と大量の水分補給により「そこまでお腹が空いてなくとも、どんどん食べられるほど美味しい」と、名店の味を再確認した様子。「暫定世界一」と胸を張りつつ、並び時間をいかに短くできるかが記録更新の鍵だと総括する。フードロスを出さずに美味しく食べ切るという、食へのリスペクトに満ちた挑戦を締めくくった。