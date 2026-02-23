浮気女子に訪れた最悪の展開！おうちデート直前【まさかの人物】と遭遇してしまって...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ 今回は、ある女性が友人から受けた恋愛相談についてのお話です。彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリで浮気をしていた友人。彼女の身に起きたまさかの展開とは…？

＜前回のお話＞

恋愛体質の友人は、やさしい彼氏がいながらもマッチングアプリで出会ったイケメンと浮気をしていました。

初めてのおうちデートに向かうため、彼と浮かれ気分で歩いていた彼女の背後から突然声をかけてきたのは、なんと本当の彼氏！？

このあと、とんでもない修羅場に...？

突然の彼氏の登場により、和やかだった空気は一瞬にして凍りつき、路上は完全な修羅場と化しました。彼氏は彼女と隣を歩くイケメン男性を交互に睨みつけ、「この男は誰？どういう関係なの？」と強い口調で問い詰めてきました。

彼女は極度のパニック状態に陥りながらも、なんとかこの場をやり過ごそうと必死に頭を回転させました。「ただの地元の友だちで、偶然会っただけなの！」と、誰が聞いても苦しい言い訳を口にしました。

しかし、そんな見え透いた嘘が通用するはずもありませんでした。彼氏は「さっきからずっと楽しそうに腕を組んで歩いていただろ」と冷たく言い放ちました。

実は、彼氏はたまたま近くで用事があり、少し前から2人の親しげな様子を目撃していたのです。証拠を突きつけられた彼女は返す言葉を失い、ただうつむいて言い逃れのできない絶望的な状況に、震え上がっていました。