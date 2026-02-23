浮気女子に訪れた最悪の展開！おうちデート直前【まさかの人物】と遭遇してしまって...！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ 今回は、ある女性が友人から受けた恋愛相談についてのお話です。彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリで浮気をしていた友人。彼女の身に起きたまさかの展開とは…？
修羅場と化した路上！浮気現場を押さえられた友人の苦しい言い訳
＜前回のお話＞
恋愛体質の友人は、やさしい彼氏がいながらもマッチングアプリで出会ったイケメンと浮気をしていました。
初めてのおうちデートに向かうため、彼と浮かれ気分で歩いていた彼女の背後から突然声をかけてきたのは、なんと本当の彼氏！？
このあと、とんでもない修羅場に...？
突然の彼氏の登場により、和やかだった空気は一瞬にして凍りつき、路上は完全な修羅場と化しました。彼氏は彼女と隣を歩くイケメン男性を交互に睨みつけ、「この男は誰？どういう関係なの？」と強い口調で問い詰めてきました。
彼女は極度のパニック状態に陥りながらも、なんとかこの場をやり過ごそうと必死に頭を回転させました。「ただの地元の友だちで、偶然会っただけなの！」と、誰が聞いても苦しい言い訳を口にしました。
しかし、そんな見え透いた嘘が通用するはずもありませんでした。彼氏は「さっきからずっと楽しそうに腕を組んで歩いていただろ」と冷たく言い放ちました。
実は、彼氏はたまたま近くで用事があり、少し前から2人の親しげな様子を目撃していたのです。証拠を突きつけられた彼女は返す言葉を失い、ただうつむいて言い逃れのできない絶望的な状況に、震え上がっていました。
状況を悟ったイケメンの冷酷な決断。取り残された2人の結末は
この気まずい状況に耐えきれなくなったのは、隣にいたマッチングアプリのイケメン男性でした。彼は彼氏の存在と事の顛末をすべて察知すると、大きくため息をつきました。そして「彼氏がいるなんて聞いてない。俺はもう帰るから」と冷たく言い捨て、彼女を庇うこともなくその場から足早に立ち去ってしまったのです。
頼みの綱だった彼にも見捨てられ、路上には気まずい沈黙とともに彼女とお怒りの彼氏だけが取り残されました。
その後、静まり返った道端で、彼氏から静かに「もう別れよう」と一方的に別れを告げられました。彼女は泣きながら必死に謝罪しましたが、彼氏の決意が覆ることはなく、そのまま去っていったそうです。
この一連の出来事を涙ながらに語る彼女でしたが、すべては自業自得だと私は冷ややかな目で聞いていました。浮気を軽く考えていた彼女の身勝手さに呆れ果て、私自身も彼女との今後の付きあい方を考え直すきっかけになりました。
いかがでしたか？軽い気持ちでの浮気が、まさかのタイミングで発覚し、すべてを失うという自業自得な結末でした。大切な人を裏切る行為は、いつか自分に返ってきます。誠実な関係を築くことの大切さを学ばされるエピソードですね。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部