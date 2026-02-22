¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°NHKÃæ·Ñ¤Ë¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥ÈÍîÃÀ¡Ö»ÄÇ°¡×¡¡¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤ÇÏÃÂê
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤Î¼°Åµ³«ºÅ¤Ï¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¤¬NHK¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³«²ñ¼°¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Î²òÀâ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¼¡×¡ÖÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«»ÄÇ°¡×¡ÖÊÄ²ñ¼°¤â¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡Ö»ÄÇ°¡×¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¤â¤è¤ó¤Ç¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î²òÀâÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤Ï³¨¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Î¤¿¤á17ºÐ¤Ç¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËÅÏ¤ê¡¢¸½ºß¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¡£ÆüËÜ»þ´Ö7ÆüÌ¤ÌÀ¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡£¹âÂ®¥È¡¼¥¯¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨³Ø¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£