ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、21日（日本時間22日）に行われたエキシビションで全日程を終了した。各選手が楽しそうにリラックスした表情で滑り、世界中を魅了したが、日本ファンは日曜朝に飛び込んだビッグニュースに歓喜。ネット上では「これは必見確定！」などの声が上がった。

NHKは23日午後9時30分放送のNHKスペシャルで、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組を特集することを19日に発表していたが、全日程を終えた22日朝に公式Xで追加情報を公開。「大逆転で金メダルを獲得した #りくりゅう ペアこと #三浦璃来 #木原龍一」「NHKは昨シーズン、カナダで練習に励む2人に独占密着 メダル獲得後のインタビューも」「絆でつかんだ金メダル りくりゅう 二人の軌跡」とつづるとともに、スーパーで買い物をする2人やトレーニングに励む姿など本編カットも公開された。

この投稿にX上のファンも歓喜。「これは必見確定！」「昨シーズンのカナダでの密着も見れるなんて胸が熱くなります。二人の強い絆にはいつも勇気をもらっています。放送が待ちきれません！」「NHKスペシャル急遽放送決定ですか りくりゅうペアフィーバー凄い」「お、これは見なきゃですな」「これ観て、また泣くのはわかってる」など放送を心待ちにする声が多く寄せられていた。



