お口と姿勢の専門家まい先生が自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「【専門家解説】手づかみ食べ不足が招く窒息・丸飲みの危険」と題した動画を公開。赤ちゃんの「手づかみ食べ」をさせないと、将来的に窒息や誤嚥のリスクが高まる危険性があると警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で、まい先生は「手づかみ食べをさせないで（成長段階を）飛ばしちゃうと起こる危険なこと」として、最も懸念すべきは「誤嚥とか窒息」であると断言した。手づかみ食べは、単に手で食べ物を口に運ぶ行為ではなく、子どもの発達にとって極めて重要な学習プロセスであると氏は解説する。



まい先生によると、手づかみ食べには、(1)目で見て食べ物との距離を測る、(2)手で触って硬さや大きさを感じる、(3)一口で食べられる量を判断する、(4)顎・口・舌を協調させてかじり取る、といった一連の動作が含まれるという。氏はこれを「高度な神経の連携をしている」と表現し、この経験を通して、赤ちゃんは自分の口の大きさに合った一口の量を学習していくと述べた。



逆に、親がスプーンで食事を与え続けると、子どもはこうした感覚を養う機会を失ってしまう。その結果、食べ物の適切な量を判断できずに口いっぱいに詰め込んだり、うまく咀嚼できずに丸飲みしたりする癖がつき、窒息や誤嚥の危険性が高まるというメカニズムだ。



また、まい先生は赤ちゃんが手づかみ食べをしない理由についても言及。赤ちゃんにとって、目の前の食べ物は「なんだこれ？」という未知の物体であり、安全なものだと確信が持てないため、すぐに手を出さない可能性があると指摘する。さらに、食事の時間が親の都合に合わせた「“お母さん時間”になっていませんか？」と問いかけ、赤ちゃん自身がお腹が空いていないために食への興味が湧かないケースも考えられるとした。



手づかみ食べは、五感を通して安全な食べ方を学ぶための重要な「学習」である。まい先生は、親が焦らず、子どもが食べ物に興味を示すサインを見逃さず、子どものペースに合わせて食事を進めることの重要性を説き、動画を締めくくった。