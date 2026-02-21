2025Ç¯¤Î²¦¼Ôvs2°Ì¡¢¼¯Åç¤¬2È¯²÷¾¡¡ª¡¡Çð¤ÏPK¼ºÇÔ¶Á¤¯¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿2¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¡£¼¯Åç¤Ï90Ê¬1¾¡¤ÈPKÀï1ÇÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Çð¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÇð¤À¤Ã¤¿¡£23Ê¬¡¢»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬Áê¼êGKÁáÀîÍ§´ð¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK³ÍÆÀ¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤òÁÀ¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Í¥ó¥«¡É¤ÏÁáÀî¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï36Ê¬¡¢¼¯Åç¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Èõ¸ýÍºÂÀ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤á¤¬¤±¤Æ½À¤é¤«¤¤Éâ¤µå¤òÁ÷¤ë¡£ÎëÌÚ¤ÏÃæ±û¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¹ë²÷¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢53Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÈõ¸ý¤¬¹âÀºÅÙ¤Î¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤Ë·ç¤¤¤Æ´°ÉõÉé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£°ìÊý¡¢¹¶¼é¤È¤â¤ËÇð¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö7¡×¤È¾å¡¹¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¡¢Çð¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡2¡Ý0¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡36Ê¬¡¡¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë
2¡Ý0¡¡53Ê¬¡¡¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¡
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¼¯ÅçvsÇð
⚽️¥´¡¼¥ë (35:55)
👟¥ì¥ª ¥»¥¢¥é
🆚¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/0byvO7AdYQ
⚽️¥´¡¼¥ë (52:23)
👟¿¢ÅÄ Ä¾ÄÌ
🆚¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/U7b9KOxCY8