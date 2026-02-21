¡Ú¥¥¿¡ª¿·»þÂå¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹ÂÐ±þ¤Î¥À¥¤¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¤ËSnapdragonÅëºÜ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¥¿¡ª¿·»þÂå¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹ÂÐ±þ¤Î¥À¥¤¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¤ËSnapdragonÅëºÜ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ñÆâÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëdynabook¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿SnapdragonÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¡Ödynabook XD5¡×¤Î¼Âµ¡¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀÅ²»À¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢14¥¤¥ó¥Á¤Ç16:10¤Î²èÌÌÈæÎ¨¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼ÂÂ¬944g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÇö·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÇÈó¾ï¤Ë·øÏ´À¤¬¹â¤¤¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯dynabook¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇãþÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Snapdragon X Plus¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Î¼ÂÎÏ¸¡¾Ú¤À¡£Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¡ÖCINEBENCH¡×¤ò¼Â¹ÔÃæ¤Ç¤â¡¢Áû²»ÃÍ¤Ï30dBÄøÅÙ¤È¤Û¤ÜÌµ²»¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÅ¤«¡×¤È¡¢¤½¤ÎµóÆ°¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£È¯Ç®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥ー¥Üー¥É¾åÉô¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤ÄøÅÙ¡×¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤ÎÆ°²èºÆÀ¸16»þ´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Ì¯¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ý¤Ä¤Ê¡×¤ÈMacBook¤Ë¶á¤¤ÂÎ´¶ÃÍ¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜµ¡¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤À¤±¤Ç¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯»È¤¦¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤âUSB Type-A/C¤ò³Æ2¥Ýー¥È¡¢HDMI¡¢ÍÀþLAN¡¢SD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤È¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î³ÈÄ¥À¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¥ー¥Üー¥É¤â¥¹¥È¥íー¥¯2mm¤È¿¼¤¯ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤Î²÷Å¬À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯ÇäÅö½é¤Î24Ëü±ßÂæ¤«¤é21Ëü±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤éÇã¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë73ÅÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¡¢¸ß´¹À¤Î·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÅ²»À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¥áー¥«ー¤Î°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
