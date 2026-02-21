ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤±ÆÃÊÌ¡Ä¥É·³¤¬¿è¤ÊÅê¹Æ¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤è¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¡È°ÛÎã¤Î1Ëç¡É
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖÎ¾Êý¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Î»Ñ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÆÃÊÌÂÔ¶ø¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÎ¾Êý¤Ç¤¤ëÃË¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¡×¡Ö1¿Í¤¹¤´¤¤¿Í¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤éMVP¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿¡£º¸¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¡¢±¦¸ª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃ´¤°¡ÈÆóÅáÎ®»ÅÍÍ¡É¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢3·î¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Ö¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤âºÝÎ©¤ÄÆÃÊÌ°·¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈà¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ç¡¼¥È¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÂçÃ«¤µ¤ó¤À¤±¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï½¨°ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¥ó¤ò¤è¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ëÃË¤ò¼ø¤±¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«°ì¿Í¤¹¤´¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë