¡Ú634¥°¥é¥à¡ª¡ÛÀ¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¤Î14¥¤¥ó¥Á¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¡ÖFMV Note U ¡ÊUX-K3¡Ë¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤¬¡Ö¡Ú634¥°¥é¥à¡ª¡ÛÀ¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¤Î14¥¤¥ó¥Á¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¡ÖFMV Note U ¡ÊUX-K3¡Ë¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¡ÖFMV Note U (UX-K3)¡×¤Î¼Âµ¡¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡Ö·Ú¤µ¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥±ー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿½ÅÎÌ·×Â¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ç635g¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£14¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÃæ¿ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤·Ú¤¤¡×¡Ö»ý¤Ä¤¿¤Ó¤Ë´¶Æ°¤Î·Ú¤µ¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
ãþÂÎ¤Ë¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥ê¥Á¥¦¥à¹ç¶â¤Ê¤É¤Î·ÚÎÌÁÇºà¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤ÇºÎÍÑ¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¤¶¤é¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÌæ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç·ÚÎÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤â³ÈÄ¥À¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£ÍÀþLANÃ¼»Ò¤äHDMI¡¢USB Type-A¡¢Thunderbolt 4ÂÐ±þ¤ÎUSB Type-C¡¢microSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤Î°ÕÃÏ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤âÌó149g¤Þ¤Ç·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¹ç·×Ìó784g¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Æ°À¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ÚÎÌ²½¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤ÏÆ°²èºÆÀ¸¤ÇÌó7»þ´Ö¡Ê¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¡Ë¤ÈÃ»¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬»È¤¦¤È¤ª¤½¤é¤¯4»þ´ÖÄøÅÙ¡×¤È¸·¤·¤¯Ê¬ÀÏ¡£¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
ÁíÉ¾¤È¤·¤Æ¡¢ËÜµ¡¤ò¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²¿¤è¤ê¤â·Ú¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤â´Þ¤á¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª