¡ÚÈþ¿©²È¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë¡ÛÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯ÊýË¡
¸½Âå¤Î³°¿©¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¡¢¿©¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç³Ú¤·¤à¤Ù¤¤â¤Î¡£ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡ØÈþ¿©¤Î¶µÍÜ¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂçÂ´¡¦À¤³¦128¥«¹ñ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿ÉÍÅÄ³ÙÊ¸»á¤¬¡¢Îò»Ë¤ä·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¿©¤ÎËÜ¼Á¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹°ìºý¡£Ã±¤Ê¤ë¥¬¥¤¥ÉËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤Ê»þÂå¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈþ¿©¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¤ªÃÇ¤ê¡×¤ÎÅ¹¤¬
ÆüËÜ¤Ë°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³
¡¡ÆüËÜ¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëºÇÂç¤Îº¤Æñ¤Ï¡¢Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´°Á´¾Ò²ðÀ©¡¦²ñ°÷À©¤Î¤ªÅ¹¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é100¸®¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹¤Þ¤ê¡¢²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾Ò²ðÀ©¡¦²ñ°÷À©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤¬Ë³¤·¤¤Å¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¤ªÅ¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬´°Á´¾Ò²ðÀ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¡¢Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÅ¹¤Ç¤â¡ÖÍ½ÌóÉÔ²Ä¡×¤Ï50¸®¤â¤Ê¤¤
¡¡³¤³°¤Î¾ì¹ç¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ÈÂÖ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢´°Á´¾Ò²ðÀ©¡¦²ñ°÷À©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¡ÊThe World's 50 Best Restaurants¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ï²¿¸®¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¾å¤«¤é½ç¡Ê2024Ç¯Åö»þ¡Ë¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥£¥Ù¥ë¥½¡×¡Ö¥¢¥µ¥É¡¼¥ë¡¦¥¨¥Á¥§¥Ð¥ê¡×¤Ï³Î¤«¤ËÁêÅöÆñ¤·¤¤¡£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Î¡¼¥Þ¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Û¤ÜÍ£°ìÍ½Ìó¤¬º¤Æñ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡×¡£¤³¤³¤â¡¢½ÉÇñ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢Í½Ìó¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Îº¤Æñ¤Ê¤ªÅ¹¤ä¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹ñ³°¤«¤é¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÃÏ¸µÌ±¸þ¤±¤Î¤ªÅ¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¿ô½½¸®¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò½ü¤¯À¤³¦Ãæ¤Ç¹ç·×50¸®¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áá¤á¤ËÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Í½Ìó³«»ÏÆü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÂÎ¤Î¤ªÅ¹¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Í¤Ê¤·¤ÇÀÊ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡ÖÎ¢¥ë¡¼¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£
¡¡°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤äLINE¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤¿¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö6¿Í¤ÎÀÊ¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬ÉÑÈË¤ËÈô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤ÎÊç½¸¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Í½Ìó¤Ë¤Î¤Ã¤«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤âÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤Ë¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©¤ÙÊâ¤Ãç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¡ÖFoodies Prime¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¿©»ö²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡¢¤Ä¤Æ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤¬¾ï»þÂ¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´´»ö¤äÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÎÁ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¤È¡¢¡ÖTERIYAKIÈþ¿©¶æ³ÚÉô¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥á¥¢¥×¥ê¤ÎTERIYAKI¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¤Ë20¡Á30²óÄøÅÙ¡¢¿Íµ¤Å¹¤Ç¿©»ö²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¡×¤Ç¤â¾ïÏ¢¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ë°Õ³°¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤ÇÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÇÂ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°ºß½»¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¿©¤ÙÊâ¤Ãç´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ÎÂç¾¤ä¥·¥§¥Õ¤¬¡¢Â¾¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤¬¹ç¤¦¿©¤ÙÊâ¤Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¤ËÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¡¹¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1Ç¯°Ê¾åÀè¤ÎÍ½Ìó¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¡¢Ëü¤¬°ì¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Âè»°¼Ô¤ËÍ½Ìó¤ò¾ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¿Í¤«¤ÎÃç´ÖÆâ¤ÎÃ¯¤«¤¬Íè¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÅ¹Â¦¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï½ñÀÒ¡ØÈþ¿©¤Î¶µÍÜ¡¡À¤³¦°ì¤ÎÈþ¿©²È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1974Ç¯Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¡¦¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂ´¶È¡ÊÀ¯¼£³ØÀì¹¶¡Ë¡£Âç³Øºß³ØÃæ¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤Î¤Þ¤º¤¤¿©»ö¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤ò³«»Ï¡£Â´¶È¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÈþ¿©¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ËÎ±³Ø¡£Æî¶Ë¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ìó128¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÆ§ÇË¡£°ìÇ¯¤Î5¥õ·î¤ò³¤³°¡¢3¥õ·î¤òÅìµþ¡¢4¥õ·î¤òÃÏÊý¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¯¡£2017Ç¯ÅÙ¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×Á´50¸®¤òÆ§ÇË¡£¡ÖOADÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊOAD Top Restaurants¡Ë¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2018Ç¯ÅÙ¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä»¨»ï¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿©¤äÎ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¿©¤ÎÎÎ°è¤Ç¿ô¼Ò¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢¿©´ØÏ¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð»ñ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£