ÌÌÀÜ´±¤Î¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î¤Ò¤É¤¤ÂÐ±þ¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌÌÀÜ¤Ï¡Ö»ÔÌò½ê¤Î»Ù½ê¤ÎÎ×»þ¿¦°÷¡×¤òÊç¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö»Ù½êÄ¹¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ²÷¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
¡Ö¾ï¤Ë¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î³èÌö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤È¡¢¼¹Ù¹¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÎÍÈ¤²Â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤é¡ÖËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥¸¥Ï¥é¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Áê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢Ã±¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌÌÀÜ¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
ÃËÀ¤â¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤Ë¡£ÌÌÀÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤³¤¦¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·ºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËèÆü¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥¸¥Ï¥é¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥í¥¸¥Ï¥é¡Ê¥í¥¸¥«¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤È¤ÏÀµÏÀ¤äÏÀÍýÅª¤ÊÍý¶þ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢Áê¼ê¤òÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤À¡£Êòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£
¡Öº£¤É¤°µÇ÷ÌÌÀÜ¤Ê¤ó¤ÆÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡©¡¡¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤³¤ÎÁ°¡û¡û¸©¿¦°÷¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤µ¤ì¤Æ¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¾¯¤·¶ËÃ¼¤ÊÊª¸À¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ê¤ê¤ÎÀº°ìÇÕ¤Î¹³µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÔÌò½ê¤Ë¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¡×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÂ¾¤Ë¤âÌÌÀÜ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×
µá¿¦¼Ô¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌÀÜ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
