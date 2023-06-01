¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡½°±¡ÁªÅìµþ£·¶è¡¦Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¡ÖÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àè¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÅìµþ£·¶è¤ËÍÊÎ©¤·ÍîÁª¤·¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº£²²Ý¤Ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº£²²Ý¤Ï£²£°Æü¡¢½°±¡Áª¤Ç¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¡¢²ñ¼ÒÌò°÷£³¿Í¤ò¸øÁªË¡¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ£±·î²¼½Ü¡Á£²·î¾å½Ü¤´¤í¡¢£±£°¡Á£²£°Âå¤Î½÷À¤é¤Ë¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¹ç·×£²£·Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤ÎÄ¾Á°¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤Ë£²£·¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Åìµþ£·¶è¤Ï¡¢ÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÝÀî¼îÂå½°±¡µÄ°÷¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾¾ÈøÌÀ¹°»á¤Ê¤É£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿·ãÀï¶è¡£Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´°Ì¤ÇÍîÁª¤·¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ç£²£°£±£·Ç¯¤ÎÅÔµÄÁª¤ËÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÅÔµÄ£²´üÌ³¤á¤¿¤¢¤È¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÆþÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö½°±¡Áª¤ËÅìµþ£·¶è¤Ç²æ¤¬ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Æþ¹¾¿»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èïµ¿ÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁªµó¤Î¸øÊ¿À¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ê»öÂÖ¡£ÁÜºº¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£