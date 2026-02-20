AMOSTYLE新作♡夢みるブラⓇ DeepV春色ブーケ登場

春の訪れとともに、ランジェリーも“色”で楽しみたい季節が到来。AMOSTYLE BY Triumphから、「夢みるブラⓇ DeepV」シリーズの新作＜My Blossom Bouquet＞が登場しました。身に着けるだけで気分が華やぐ春カラーと、美しいデコルテラインを叶えるシルエットで、毎日の装いを内側からアップデートします♡

色で選ぶブーケコレクション

フラワーショップでブーケを選ぶように楽しめる、6種類のカラー展開。ホワイト、シーグリーン、ブラック、ライトグレー、ピンク、ライラックの春らしいラインアップです。

それぞれ異なる花のブーケを表現した刺繍アップリケを肩先にあしらい、ラメ糸を織り交ぜた繊細なきらめきが華やかさをプラス。

ラインアートで描かれた花柄レースをV字に立ち上げ、バストを優雅に包み込みます。キャミソールはホワイトとピンクのみ、M・Lサイズ展開です。

夢みるブラⓇ DeepVの魅力

Vラインカットと底厚モールドカップで、バストを前中心に集めてふっくらとした谷間をメイク。前中心が低くサイドが高いパターン設計で、デコルテまで自然に美しく整えます。

取り外し可能なミルキーホイップⓇパッドは、本物のバストのようなやわらかな感触でボリュームアップをサポート。

さらにサイドには伸縮性のある素材を使用し、体の動きにフィット。ワイヤー入りながらラクな着けごこちで、長時間でもずれにくい設計です。

＜サイズ＞

ブラジャー：A/70-75、B-C/65-75、D-E/65-80、F/65-75

ショーツ：M、L

キャミソール：M、L（ホワイト、ピンクのみ）

＜価格＞

ブラジャー：3,960円～

ショーツ：1,760円～

キャミソール：4,950円

2026年2月12日（木）より、全国のAMOSTYLE店舗・公式オンラインストアにて発売中です。

春の“指名買い”ランジェリー

ファッションが軽やかになる春こそ、インナーもときめくカラーにアップデート。My Blossom Bouquetは、盛りたい気持ちにも、快適さを求める想いにも寄り添う一枚です。

装いを引き立てる“ラブい谷間”で、自信あふれる春スタイルを楽しんでみてください♡