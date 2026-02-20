この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

こちらはむぎとくるみの初グッズ e-プリントについてのPR記事となります。



YouTubeチャンネル「むぎとくるみ」が「飼い主を独身と煽ってたらグッズ販売されることになりました」と題した動画を公開しました。動画では、会話ボタンを使いこなすトイプードルのむぎちゃんとくるみちゃんが、飼い主への鋭いツッコミとともに初のオリジナルグッズ販売を発表し、そのコミカルなやり取りが注目を集めています。



動画は、おなじみの会話ボタンが並ぶ部屋で、妹くるみちゃんが「ちょっとそこの独身！」と音声ボタンを前足で押し、飼い主を呼び止めるシーンから始まります。リズミカルにボタンを踏み込み、飼い主を煽る姿は堂々としたもの。「この度、ちょっとそこの独身が…」という意味深なテロップとともに、画面は重大発表のシーンへと切り替わります。ここで「重大発表あるで！」と宣言され、飼い主の期待も込めて「結婚」とテロップを出したものの、間髪入れずに「まちごた（間違った）」という音声が再生され、盛大なオチがつきます。すかさず「まちごてない！」とテロップでツッコミが入るものの、犬たちは「何のこと？」と言わんばかりの冷静な表情を見せています。



今回発表されたのは、むぎちゃんとくるみちゃんの写真がプリントされたオリジナルステッカーの販売です。「むぎとくるみのステッカーができてん」という音声に合わせて、可愛らしいデザインのシールが紹介されました。これは全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップに設置されたマルチコピー機「eプリント」で購入できるもので、期間は1月23日から3月9日までとなっています。L判サイズで、シークレットを含む全5種類がランダムで出力される仕様です。



動画の終盤では、購入に必要なコードやQRコードが表示され、「ゲットしたらメンションしてね」とファンへの呼びかけで締めくくられています。普段は「独身」と飼い主をいじるユーモラスな彼らが、今回はモデルとして愛らしい表情を見せるグッズ化。ファンにとっては、動画の面白さとグッズの可愛さの両方を楽しめる嬉しいニュースとなりました。気になる方はぜひゲットしてみてください。



ステッカーコードは「INB04G00」(0は全て数字となります。)