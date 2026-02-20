LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」の2026年ラインナップ第1弾として、14インチの軽量コンパクトボディに、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載した「LG gram」（14Z95U）を2026年2月下旬より順次発売します。カラーはオブシディアンブラックとエッセンスシルバーの2色。

「LG gram」（14Z95U）は、片手でも軽々持てる重量1120g・薄さ15.7mm（突起部除く）の軽量コンパクトな14インチの筐体に、長時間駆動を実現する大容量バッテリーと、MIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した高い堅牢性によって、究極のポータビリティを実現。

「LG gram 14Z95U」（オブシディアンブラック）

プロセッサには「AMD Ryzen AI 7 450」または「AMD Ryzen AI 5 435」、メモリには高速かつ大容量なLPDDR5Xを採用しているため、マルチタスクからコンテンツ制作、ゲーミングなど、あらゆる領域で高いパフォーマンスを発揮します。

さらに、全モデルが「Copilot＋PC」に準拠しているため、AI PCとして高い生産性をサポートし、ユーザーのパフォーマンスを最大化します。

14インチディスプレイは1920×1200（WUXGA）の高解像度で、視野角の広いIPSパネルを採用。広色域なデジタルシネマ規格DCI-P3を99%カバーしているため、より忠実で美しく、鮮やかなコンテンツ表示が可能です。

「LG gram 14Z95U」（エッセンスシルバー）

また、16:10のアスペクト比によって画面上により多くの情報表示が可能なほか、アンチグレアパネルによって明るい場所でも反射や映り込みを抑え、室内でも屋外でも見やすい画面を実現します。

LG独自開発のアプリ「LG gram Link」を搭載しており、iOSやAndroid、webOSのデバイスと、簡単にファイルや画面の共有が可能です。ネットワークにつながっていなくてもスマートフォンやタブレットなどから写真や動画、ドキュメントを共有したり、タブレットをサブディスプレイとして画面を拡張・複製したりすることもできます。

LGエレクトロニクス・ジャパン 「LG gram」（14Z95U） 発売日：2026年2月下旬より順次発売 オープンプライス

