冬のみかんをもっと楽しむ！絶品スイーツレシピと皮剥きの裏ワザをご紹介♪

旬の味覚「みかん」。そのまま食べても美味しいですが、ちょっとアレンジして楽しみたい気分の日もあるはず。そこで、甘みと酸味を活かした絶品ケーキアレンジを紹介します♪ さらに綺麗に剥く裏技も解説！ みかんを美味しくいただきましょう。

みかんはアレンジでより美味しい！絶品ケーキレシピ

みかんケーキ

余ったみかんがカフェ級スイーツに大変身！ 皮ごと刻んで生地に混ぜ込むので、爽やかな香りと栄養を余すことなく楽しめます。ホットケーキミックスとヨーグルトを使えば、ベーキングパウダーがなくてもふんわり食感に♪





チョコレートと、トッピングの焼きみかんの甘酸っぱさがアクセントになり、思わずリピートしたくなる美味しさです。見た目もかわいい、丸ごとみかんケーキをぜひお試しください。みかんケーキ｜Instagram（@hoshimi.nutritionist）まるごとみかんロール出典：https://www.instagram.com

小粒みかんを1個丸々巻いた、断面萌えの「みかんロール」。@kinarieさんのレシピで作る米粉生地は、きめ細かく驚くほどふわふわ！ 口溶けが良く、ジューシーなみかんと相性抜群です。



冷やすときにトヨ型やランチョンマットで形を整えるのが、綺麗に仕上げるポイント。特別な道具がなくても、お店のような仕上がりが目指せるレシピです。

まるごとみかんロール｜Instagram（@cocco_taipei）みかんレアチーズケーキ

輪切りみかんの断面にときめく「みかんレアチーズケーキ」です。濃厚なレアチーズと、はちみつが優しく香る爽やかなみかんゼリーのハーモニーは、一度食べたら虜になる美味しさ♪



手が込んで見えますが、実はミキサーで混ぜて冷やすだけと驚くほど簡単！ みかんが美味しい今の季節にぜひ作ってほしいお手軽スイーツです。

みかんレアチーズケーキ｜Instagram（@riin_food）

誰でもできる！みかんの皮剥きの裏技

デザートやコンポートを美しく仕上げたいときに必見の裏技をご紹介！ この方法を試せば、みかんの剥きづらい白い筋が驚くほど綺麗に剥けます。口当たりも滑らかになるので、ワンランク上のスイーツ作りを楽しみたいときにぜひ実践してみてください♪

みかんの皮剥きの裏技方法

1. 鍋にみかんが入る程度の水を入れて、80〜90℃に温めてから火を消す。



2. 1に、皮付きのままみかんを入れて1分待つ。



3. 2で温めたみかんを、水にくぐらせて、さっと冷やしてから剥く。残った白い皮は指先を使うことで、綺麗に剥ける。



みかんの皮剥きの裏技｜Instagram（@bonheurpan）

旬のみかんをさらに美味しくいただこう♪

そのまま食べても美味しいみかんですが、ひと手間加えるだけ贅沢&絶品スイーツに生まれ変わります。綺麗に剥ける裏技も活用すれば、お菓子作りがさらに楽しくなるはず！



ご自宅にみかんが余っていたら、ぜひ今回ご紹介したアイデアを試して、旬の味わいをさらに美味しく堪能してくださいね。