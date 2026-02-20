◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

メダルがかかったフリースケーティング。最終グループでの滑走を待つ坂本花織選手と中井亜美選手が、試合中にリラックスした様子を見せました。

現地17日に行われたショートでは日本勢が躍動。中井亜美選手が自己ベストの「78.71」で1位につけ、坂本選手も安定と貫禄のある演技で「77.23」を記録し2位につけます。そして3位のアリサ・リウ選手に次いで、千葉百音選手が4位となります。

そして迎えたフリー。最終グループで順番を待つ坂本選手と中井選手の2人が、11番滑走のシン・ジア選手の演技中に、控え室で一緒にいるところを中継カメラが映し出します。坂本選手の手には携帯電話、そして中井選手との自撮りを促す仕草を見せると、中井選手が笑顔で応じます。撮影した後も笑い合い、決戦前とは思えないリラックスした表情を見せました。

この後行われる日本勢3選手のフリーの演技に期待がかかります。