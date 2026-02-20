「4回転入れるの？」 ロシア18歳女子、逆転狙いの大技予定…ネット戦々恐々「存在が怖すぎ」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。SP5位で中立選手（AIN）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシアンは最終グループで滑走。4回転ジャンプを冒頭に入れる予定となっている。
72.89点で5位とメダルを狙える位置にいる18歳のペトロシアン。五輪公式サイトが掲出した予定の演技構成では、冒頭に「Quad Toeloop」と表示されている。大技4回転トウループから入り、その後は3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプ、3回転サルコー、3回転ループ、3回転ルッツ―2回転アクセル―2回転アクセル＋SEQ、3回転フリップ―3回転トウループ、3回転フリップと続く。
演技を前に、X上の日本ファンは「4T入れる予定なの？？？」「ペトロシアンの存在が怖すぎない？」「不気味な存在です」「意外と安全策をとってきたなぁとは思う」などと反応している。
17日（同18日）のSPは中井亜美が78.71点で首位、坂本花織が77.23点で2位、千葉百音が74.00点で4位と好発進。アリサ・リウ（米国）も76.59点の3位につけた。
（THE ANSWER編集部）