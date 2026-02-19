バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、カルビーとコラボレーションしたミニチュア玩具「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」など2商品を2026年2月下旬に発売する。

じゃがりこが飛び出すゲーム「じゃがりこショック！！ミニ」も同時発売

いずれもキーチェーンを備え、リュックやバッグなどに付けて楽しめる。

「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」は、カルビーの定番スナック菓子を立体パズル「ルービックキューブ」の6面にデザイン。

「ポテトチップス」「じゃがりこ」「かっぱえびせん」「堅あげポテト」「ピザポテト」デザインのほか、全面がポテトチップス柄になった特別デザインを加えた全6種をラインアップする。

価格は各1100円（税込）。

「じゃがりこショック！！ミニ」は、本物そっくりのカップと「じゃがりこ」のスティックがモチーフのミニチュアゲーム。フタを開けると中にじゃがりこが入っており、順番にフタを開け、運が悪いとじゃがりこが飛び出す。飛び出すタイミングは毎回変化する。

高さ約4センチとミニサイズながら、パッケージの細部まで再現している。ラインアップは「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「ベーコンバター醤油味」全5種。

価格は各715円（同）。