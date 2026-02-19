泥沼の様相を呈していたTOKIO元メンバー・国分太一（51）と日本テレビを巡る騒動が、ここにきて“和解”を迎えようとしている。

2月16日、日本テレビの福田博之社長が定例会見を行い、昨年6月にコンプライアンス違反で『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板した国分と2人きりで面会し、謝罪を受けた旨を明かした。

「会見の中で福田社長は、国分さんから一連の問題に対する謝罪の手紙をもらい、その内容から真摯に反省されている様子だとし、その後に面会したそうです。面会は2人きりで行われたそうで、今後は代理人同士の申し入れや交渉もなくなり、何かあった際は直接会話をさせてもらうことになる、と語っています」（スポーツ紙記者）

いっぽう、気になるのは松岡昌宏（49）の動向だ。松岡は13日、自らが代表を務める事務所『株式会社MMsun』の公式サイトで『鉄腕DASH』から降板することを発表。騒動後、日本テレビの対応について週刊誌のインタビューで違和感をあらわにするなど、国分の救済に一役買ってきた松岡だが、自らは放送30年を迎えた愛着ある番組から卒業することを明かしたのだ。

「同じく元TOKIOのリーダー・城島茂さん（55）は引き続き番組に継続して出演することを日本テレビは明らかにしています。これで『鉄腕DASH』に出演するTOKIOのオリジナルメンバーは城島さんだけになってしまいました」（前出・スポーツ紙記者）

松岡は18日配信の『デイリー新潮』のインタビューに答え、降板についてこう語っている。

《自分の発言によって、世の中をお騒がせしてしまったという責任を強く感じていました。それなのに何もなかったように再び番組に戻って、楽しくパフォーマンスすることはできない。そういったモチベーションやメンタルがなくなったことが、番組降板を決めた理由です》

今後の活動が気になる松岡だが、彼の中ではある“決意”が秘められているという。さる芸能プロ関係者が言う。

「松岡さんは旧ジャニーズ時代から事務所きっての“スジを通す”タレントとして知られた存在です。彼の中では、昨年12月に週刊誌のインタビューに答え、国分さんの降板について何も説明しない日テレのほうがおかしいといったことを話した時点で、ある程度のハラは固まっていたのでしょう。長年の盟友である国分さんを救済した上で、自らは責任を取って辞める、という決断を下したのだと思います。

松岡さんが所属していたSTARTO社と日本テレビはこの和解をきっかけとして、冠レギュラー番組『GOLDEN SixTONES』を抱えるSixTONESらを中心にさらに関係を強化していくものと思われますが、松岡さん本人は今後、日テレとは距離を置き、同社との仕事は基本しないつもりだと聞いています。彼自身も現在は東京と北海道・函館との“2拠点生活”を明らかにしていますし、キー局との仕事にこだわらず、自分のやりたい仕事を中心に活動をしていくのではないでしょうか」

松岡の勇姿をもう日テレでも見ることはできないのか――