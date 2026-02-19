最大1500個のスカイランタンが一斉に浮かび上がる、幻想的な花見体験を。東京・新宿で「花見灯夜2026」が開催
株式会社スターリーナイトカンパニーは、2026年4月1日(水)〜7日(火)の7日間、新宿住友ビル三角広場にて、ドリンク片手に楽しめる新感覚の花見イベント「花見灯夜2026」を開催する。イベントの目玉は、LEDを用いた桜色のスカイランタンのリリース。一般参加チケットは2026年1月23日より公式サイトにて販売中だ。
【写真】最大1500個のスカイランタンが一斉に浮かびあがる、幻想的なスカイランタンリリースは必見
※チケットは売り切れ次第終了
■お酒も飲み放題！幻想的な花見体験
今回開催される「花見灯夜2026」は、酒を楽しみながらスカイランタンリリースを体験できる幻想的な花見イベント。アーティストステージやフォトスポットも用意され、新年度の始まりを明るく彩り、前向きな気持ちになれる内容となっている。
参加にはチケットが必要で、リリース用のスカイランタン1基とドリンク飲み放題が付く「一般チケット」と、生ビールの飲み放題と日付変更権などがプラスされる「安心チケット」の2種を用意。さらにスカイランタンが付かない子ども用のチケットもあり、大人だけでなく子ども連れでも楽しむことができる。
※20歳未満へのお酒の提供は不可
■「花見灯夜2026」イベント概要
開催期間：2026年4月1日(水)〜7日(火)
開催場所：新宿住友ビル三角広場
開催時間：17時〜21時
主催：株式会社スターリーナイトカンパニー
【料金】
・大人一般チケット：7500円〜
ドリンク飲み放題(生ビール以外の酒類含む)
・大人安心チケット：9500円〜
すべてのドリンク飲み放題(生ビール含む)+クローク+日付変更+中止時返金
・子ども一般チケット：3000円
・子ども安心チケット：3500円
※大人チケット13歳以上、子どもチケット6歳〜12歳、幼児0歳〜5歳(入場無料)
※大人チケット1枚につき、ランタン1基付き
※20歳未満へのお酒の提供は不可
【イベントコンテンツ】
・スカイランタンリリース
・お酒・ソフトドリンクサービス
・アーティストステージ
・キッチンカー
・フォトスポット
・貸し出しゲーム
■春の夜を彩る6つのイベントコンテンツ
■スカイランタン
桜色のスカイランタン最大1500個が一斉に浮かびあがる「スカイランタンリリース」は、イベントのクライマックス。約15分の間、アーティストの演奏と一緒に、桜色のランタンが作り出す幻想的な光の洪水に浸ることができる。
■ソフトドリンク・お酒
イベントでは、ソフトドリンクと酒が飲み放題。楽しく飲んで、ほろ酔い気分を満喫できる。
■アーティストステージ
特別な一夜を盛り上げるアーティストステージも準備。ドリンク片手にステージを鑑賞すれば、気持ちはさらに上向きに。
■フォトスポット
桜を手に取って、自分たちだけの写真を撮影できるフォトスポットも登場。春らしいスペシャルな1枚を残せる。
■貸し出しゲーム
少人数でも大人数でも楽しめるゲームを用意。ランタンリリースまでの時間も、仲間たちとワイワイ過ごすことができる。
■キッチンカー
楽しい花見には、おいしい食事は外せない！会場に展開する多彩なキッチンカーで腹ごしらえ。
今回のイベントについて、担当者に話を聞いた。
ーー今回のイベントの狙いは？
花見とピンク色のスカイランタンで、ひと味違う幻想的な花見体験をしていただきたいです。室内開催なので、天候や風などにランタンが影響されることもなく、さまざまな客層の方にお楽しみいただけます。
ーー今回のイベントの目玉は？
スカイランタンと、ソフトドリンク・酒飲み放題です。
この春は、従来とはひと味違う花見イベントに参加して、思い出を作ってみては。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
