今月22日に開催される大阪マラソンに出場するMBS・川地洋平アナウンサー（28）が「サブスリー」「打倒・山中アナ」を掲げ、マラソン初挑戦で大記録を狙っている。「山中先輩の記録を超えたい。自信あります。若いんで」と気合い十分だ。

毎年のように同局アナウンサーは大阪マラソンに挑戦。完走を目指して日々努力し、4時間、5時間かかっても諦めない。ゴール後の感動的なシーンが視聴者の共感を呼ぶ。その中で同局にはすごい記録がある。12年前に山中真アナ（49）が37歳の時に出したタイムが2時間56分4秒。4度目のマラソン挑戦で達成した。一般ランナーの誰もが夢見る3時間切り。これを「サブスリー」と言う。

今回、川地アナがその「サブスリー」と先輩・山中アナの大記録に挑戦する。子どもの頃から水泳を習い、小学5年に平泳ぎで全国大会出場。高校時代にはハンドボール部。法大時代は社会人の水球チームで活躍。体力には自信がある。

現在はプロ野球実況などスポーツアナとしてマイクを握る一方、「よんチャンTV」にも出演中だ。昨年10月から番組内で「目指せ！最速アナウンサー 川地洋平フルマラソン3時間切りへの道」がスタート。真剣に練習に取り組む毎日だ。

6〜9月まで月間150キロ、10月以降は月間200キロと走り込み。番組では陸上競技の聖地、ケニア・イテンまで高地トレーニングに出かけるなど、局としても力の入れ様はハンパではない。

昨年11月30日から9日間、ケニアで行ったロケはエピソード満載だ。元世界記録委保持者のウィルソン・キプサングに弟子入りして2日間密着。自宅にも招待された。2400〜2500メートルの高地トレでは初めて300メートルを走ったところで息切れ。「自信をもってたんですが、酸素が薄く、体が重くなって走れなくなった」という。

川地アナが来る直前まで、マラソンの日本記録保持者・大迫傑が同所で練習。その1週間後にスペインのバレンシアマラソンを2時間4分55秒で走り、日本記録を塗り替えた。「新しい日本人ランナーが来た」と地元では話題になったが、息切れして走れない姿を見て笑われたそうだ。

楽しい思い出も。標高2000メートルにあるナイバシャ湖に浮かぶクレセント島のサファリには草食動物しかおらず、そこで動物たちと一緒に走った。キリン、シマウマ、ヌー、ダチョウにオカピ…。「気持ちよかった。いい経験させてもらいました」。動物と一緒に走るシーンを撮影するために「7、8キロは走った」という。

ケニア最終日には10キロのクロスカントリー大会に日本人として初めて出場し、周回遅れで競走中止となった。自分の無力さを感じたそうだ。ただ、わずか9日間のケニアトレを体験し「日本に帰ってきてから走りが楽になりました。酸素が濃くて体が軽く感じて。絶対に3時間切れると思いました」。陸上の実況に生かせることも間違いなしだ。

今年の箱根駅伝を制した青学大にも体験入部。着々と準備は進む。昨年11月、淀川ハーフマラソンで1時間32分28秒をマークしたが、過去に走った最長距離は25キロ。それ以降は未知の世界となる。「山中さんが37歳で出された記録はホントにすごい。走れば走るほど、すごさが分かってきました。でも、ボクは28歳。負けるわけにはいかない。これだけやらせてもらって、格好がつきません。将来はトライアスロンをやってみたい」。

今年に入って好きなお酒も断った。体重も8キロ減の71キロ。山中アナは「そんなに甘いもんじゃないです」と不適な笑みを浮かべるが。さて、初の42キロで偉業達成なるか。

◇川地洋平（かわち・ようへい）1998年（平成10年）1月19日、名古屋市出身の28歳。法大から20年、毎日放送に入社。よんチャンTVで中継担当。スポーツアナとしても活躍。