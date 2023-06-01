スノーボード女子スロープスタイル決勝

ミラノ・コルティナ五輪は現地18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。87.83点で金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）と日本勢でメダル2つを獲得。村瀬は女子ビッグエアの金メダルに続き、今大会2つ目のメダルになった。結果には涙。「一番上、てっぺんを取ってやろうと思ったけど、もっと修行をしないといけないなと感じました」と悔しさをにじませた。

村瀬は逆転を狙った3回目、トリプルコークを決めるなど完璧なランを披露。ラストの着地を決め、力強くガッツポーズを見せた。しかし得点は深田を上回れず。それでも日本勢でメダル2つを獲得し、2人は喜びのハグを交わした。村瀬は表彰台では涙も見せた。

X上の視聴者からは「もっと得点が出たと思った」との声も上がっていた。中継インタビューでは「2冠、金・金を目指していた。完璧なルーティンができて、優勝できたかなと。思ったような点数が出ずに。今までで一番いいランをお届けできたので、ものすごくうれしいけど、銅というのが悔しい。皆さんの期待に応えられなかったのが悔しい」と涙が止まらなかった。

「一番上、てっぺんを取ってやろうと思ったけど、もっと修行をしないといけないなと感じました」。それでもミラノで躍進したスノーボード競技の日本代表として大きく貢献。「（今大会は）最初はすごくうれしくて、ちょっと悔しい感じで終わっちゃったので、次は絶対に金・金を取って、悔しい思いを次の大会、五輪でぶつけてやろうと思います」と語った。

最後は「私のために遅くまで、見てくださった皆さんありがとうございました。金は取れなかったけど、銅メダルは獲得できたので今回は自分を褒めて、この銅メダルは皆さんのおかげでもあるので。本当にありがとうございました」と応援への感謝を伝えていた。その後に放送されたインタビューでも「最大限の技を出しきって、最後は絶対優勝しただろうなと思ったけれど、期待に応えられなかったことがすごく悔しい」「今までに出したことないベストのランを出せた。そこはよかったかなと思います」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）