ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは19日（日本時間20日）の女子フリーを残すのみとなった。そんな中で現地に集結していた豪華なロシアスケーターたちにファンの注目が集まっている。

フィギュアファンにはたまらない面々が集結していた。元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェワさんがインスタグラムに投稿した集合ショット。一緒に写っているのはエフゲニア・メドベージェワさん、アレクセイ・ヤグディンさんらの姿もあった。

トゥクタミシェワさんの自撮りにみな揃って笑顔を浮かべていた。

これにX上の日本人ファンからは「リーザとシェルは取材込みみたいだしヤグディンとメドちゃんはペトちゃん応援かな？」「ヤグディン、ジェーニア、リーザ、ミラノにいるんだ！」「リーザとヤグおじ！」「懐かしいな。ロシア女子、華があって美しかった」などの声が上がっていた。

ロシア出身のアデリア・ペトロシャンは中立選手（AIN）として出場し、ショートプログラム（SP）で5位だった。



（THE ANSWER編集部）