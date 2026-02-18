これは保存版！少しのコツで「固くならない」豚肉料理5選

固くならない豚肉レシピ5選

豚肉が固くならず、やわらかジューシーに仕上がるレシピをご紹介します。どれも簡単なひと手間を加えるだけで豚肉がやわらかく仕上がりますよ。

弱火でジューシーな豚しゃぶ

短時間加熱がポイント！

やわらか豚テキ

お店のようなジューシー生姜焼き

圧力鍋無しでもやわらか角煮

やわらか豚肉料理でいつものレシピがもっとおいしく！

炒めものや焼きものの豚肉料理を固くならずにジューシーに仕上げるのに大切なポイントのひとつが、豚肉を加熱しすぎない事。基本的にお肉は1時間以上煮込むなどの長時間加熱をしない限り、加熱すればするほど固くなると言われています。

もちろんしっかり火を通す事は必要ですが、ご紹介したレシピのように、火が通ったらすぐに火を止めたり、火加減を弱火にして火を通しすぎないようにしましょう。反対に、煮物は1時間以上煮込むと繊維がほぐれてやわらかくなります。こちらはじっくり煮るのがポイントですね。

少しの工夫をする事で豚肉料理をやわらかく仕上げる事ができ、いつもの料理がグレードアップします。是非ご紹介したレシピにトライしてみてくださいね。